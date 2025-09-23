Λίγες ώρες αφότου μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν στην Κοπεγχάγη της Δανίας τη Δευτέρα, παρόμοιο περιστατικό αναφέρθηκε και στη Νορβηγία. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, drones εντοπίστηκαν πάνω από το αεροδρόμιο Όσλο Γκάρντερμοεν, γεγονός που προκάλεσε την αναστολή του.

Σύμφωνα με το νορβηγικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NRK, αξιωματούχοι του αεροδρομίου Όσλο επιβεβαίωσαν ότι οι πτήσεις επηρεάστηκαν λόγω της παρουσίας του drone.

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου

🚨🇳🇴 Oslo, Norway



Boeing makes an emergency landing & skids off the runway.



There is something going seriously wrong with planes everywhere ‼️ pic.twitter.com/XLdDWsPMfK — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 29, 2024

Μετά την παρατήρηση, αναφέρθηκε αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Όσλο. «Έχουμε λάβει μέτρα για να εντοπίσουμε το drone, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε τον πιλότο του», δήλωσε στον NRK ο διευθυντής λειτουργιών της Ανατολικής Αστυνομικής Περιφέρειας, Γκίσλε Σβέεν.

Η Avinor, η βασική υπηρεσία διαχείρισης όλων των αεροδρομίων της Νορβηγίας, ενημέρωσε την αστυνομία μετά την εμφάνιση του drone. «Για λόγους ασφάλειας, αποφασίστηκε η συγκέντρωση όλης της αεροπορικής κίνησης σε έναν διάδρομο», δήλωσε στον NRK η εκπρόσωπος τύπου Καρολάιν Πέντερσεν, προσθέτοντας ότι η αεροπορική κίνηση «γίνεται ομαλά και κανονικά».

Η προειδοποίηση στη Νορβηγία ήρθε λίγα μόλις λεπτά μετά την παρατήρηση πολλών drones πάνω από την Κοπεγχάγη, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου Καστρουπ έως την Τρίτη στις 9 π.μ. ώρα τοπική.

Προτού συμβεί το περιστατικό στη Νορβηγία, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο αλλοδαποί είχαν συλληφθεί για πτήσεις drones σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη στο κεντρικό Όσλο.

Στην Κοπεγχάγη, τουλάχιστον 100 πτήσεις ανακατευθύνθηκαν ή ακυρώθηκαν αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε την παρουσία 2-3 drones πάνω από την πρωτεύουσα. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό έως τις 9 π.μ. τοπική ώρα.

Η προέλευση των drones δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν εν μέσω πρόσφατων εισβολών ρωσικών drones και αεροσκαφών πάνω από την Πολωνία, την Εσθονία και τη Ρουμανία.