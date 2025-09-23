Οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν κλιμάκωση, «ενέχουν κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων και θέτουν σε κίνδυνο ζωές», αναφέρει το ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του, μετά τον νέο συναγερμό που σήμανε εξαιτίας περιστατικών με drones σε Δανία και Νορβηγία.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα» τη «επικίνδυνη» παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία την προηγούμενη εβδομάδα

Σε μια αυστηρά διατυπωμένη ανακοίνωση, τόνισε ότι η εισβολή αυτή αποτελεί «μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ολοένα πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς».

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συγκεντρώνεται βάσει του Άρθρου 4», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την πρώτη συνάντηση να είχε συγκληθεί μετά από μαζική παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones.

Προστίθεται ότι «πολλοί άλλοι σύμμαχοι – συμπεριλαμβανομένων της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας – έχουν επίσης πρόσφατα καταγράψει παραβιάσεις του εναερίου χώρου τους από τη Ρωσία».

«Η Ρωσία φέρει πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ενέχουν κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν».

Η Συμμαχία τόνισε ότι θα «ενισχύσει τις δυνατότητές της και θα δυναμώσει τη θέση αποτροπής και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής αεράμυνας».

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και να αποτρέψουν κάθε απειλή από κάθε κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με τον τρόπο, τον χρόνο και στον τομέα που θα επιλέξουμε. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι αδιαπραγμάτευτη».

Η ανακοίνωση τόνισε επίσης ότι «οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να στηρίζουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και αδικαιολόγητο πόλεμο επιθετικότητας της Ρωσίας».

Η Νορβηγία αναφέρει ότι η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της τρεις φορές φέτος

Σε ξεχωριστή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του ΝΑΤΟ νωρίτερα σήμερα, η νορβηγική κυβέρνηση καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, αποκάλυψε επίσης ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές την άνοιξη και το καλοκαίρι φέτος.

«Τα περιστατικά στη Νορβηγία είναι μικρότερης έκτασης σε σχέση με τις παραβιάσεις εναντίον της Εσθονίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας, τόσο ως προς την τοποθεσία όσο και ως προς τη διάρκεια.

Παρ’ όλα αυτά, είναι περιστατικά που τα αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Πρόσθεσε ότι δύο περιστατικά σημειώθηκαν πάνω από τη θάλασσα βορειοανατολικά του Βάρντο τον Απρίλιο και τον Αύγουστο, και το τρίτο πάνω από μια ακατοίκητη περιοχή κατά μήκος των χερσαίων συνόρων στην ανατολική Φινμαρκ τον Ιούλιο.

Οι παραβιάσεις των συνόρων – που περιλάμβαναν μαχητικά αεροσκάφη SU-24, SU-33 και L410 Turbolet – διήρκεσαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Νορβηγία δεν μπόρεσε να καθορίσει αν ήταν εσκεμμένες ή «λόγω σφαλμάτων πλοήγησης».

«Ανεξαρτήτως του λόγου, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το έχουμε ξεκαθαρίσει στις ρωσικές Αρχές», δήλωσε ο Στόρε.

Η Ρωσία αρνείται εμπλοκή στο περιστατικό με τα drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Ταυτόχρονα, η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τις πτήσεις drones που ανάγκασαν το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης να κλείσει τον εναέριο χώρο του για ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αποκλείσει ρωσική εμπλοκή, μετέδωσε το AFP.

«Ακούμε αβάσιμες κατηγορίες από εκεί κάθε φορά. Ίσως ένα μέρος που παίρνει σοβαρή και υπεύθυνη θέση δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες ξανά και ξανά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε καθημερινή ενημέρωση Τύπου.

Τα περιστατικά με drones σε Δανία και Νορβηγία ακολουθούν μοτίβο ρωσικής συμπεριφοράς, λέει εκπρόσωπος της ΕΕ

Σε δηλώσεις στην καθημερινή ενημέρωση Τύπου, η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ανίτα Χίπερ, αναφέρθηκε στα περιστατικά σε Δανία και Νορβηγία την προηγούμενη νύχτα, λέγοντας ότι εντάσσονται σε ένα μοτίβο «απερίσκεπτων» ρωσικών ενεργειών.

Συγκεκριμένα είπε:

«Έχουμε δει το περιστατικό και είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με τη Δανία, αλλά και με τη Νορβηγία … και τους επαινούμε ήδη για τη γρήγορη αντίδρασή τους, οπότε πρέπει να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει προς τη Ρωσία όσον αφορά τις απερίσκεπτες ενέργειές της σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη – πρώτα στην Πολωνία, μετά στη Ρουμανία και πιο πρόσφατα στην Εσθονία.

Αυτό που έχουμε δει από τη Ρωσία είναι ότι δεν έχουν «τυχαία» παραβιάσει τον εναέριο χώρο κρατών μελών της ΕΕ, αλλά πρόκειται για σκόπιμη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και εδώ βλέπουμε ένα σαφές μοτίβο.

Η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, εξετάζει τη δική μας αποφασιστικότητα και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Πρόσθεσε ακόμη: «Πρέπει ακόμα να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, οπότε δεν θα κάνουμε πρόωρα συμπεράσματα, αλλά βάζοντας τα πράγματα σε πλαίσιο, και χωρίς να προδικάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας των αρχών, έχουμε δει ένα σαφές μοτίβο όσον αφορά την εκτόξευση drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, και αυτό δείχνει προς τη Ρωσία».