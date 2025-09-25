«Υβριδική επίθεση» χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, τις πρόσφατες παραβιάσεις εναερίων χώρων με drones.

Ο ίδιος είπε ότι η δραστηριότητα ήταν συστηματική, επηρεάζοντας ευρύ φάσμα περιοχών και πλησίον στρατιωτικών βάσεων, «γεγονός που υποδεικνύει ότι πίσω από αυτές βρίσκονται επαγγελματίες», σύμφωνα με το BBC.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, Πέτερ Χούμελγκαρντ, συμφώνησε για τον όρο «υβριδικές επιθέσεις» και δήλωσε ότι «η απειλή είναι εδώ για να μείνει. Σκοπός τους είναι να σπείρουν τον τρόμο».

«Είναι καιρός να σταθούμε ενωμένοι. Τα επεισόδια αυτά αποτελούν συνέχεια μιας μακράς σειράς κλιμακούμενων επεισοδίων σε ολόκληρη την Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Αν και η Δανία δεν στρέφει επισήμως τις κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η πρωθυπουργός, Μέττε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι δεν μπορεί να «αποκλείσει με κανέναν τρόπο ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από το περιστατικό με τα drones» πάνω από την Κοπεγχάγη.

Η Ρωσία, μέσω εκπροσώπων της, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμους».

Τι είναι οι υβριδικές απειλές;

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, οι υβριδικές απειλές «συνδυάζουν στρατιωτικά και μη στρατιωτικά, κρυφά και φανερά μέσα, όπως παραπληροφόρηση, κυβερνοεπιθέσεις, οικονομικές πιέσεις, ανάπτυξη παράτυπων ένοπλων ομάδων και χρήση τακτικών δυνάμεων».

Οι μέθοδοι αυτές έχουν ως στόχο να «θολώσουν τα όρια μεταξύ πολέμου και ειρήνης» και να σπείρουν αμφιβολίες στους πολίτες, υπονομεύοντας τη σταθερότητα της κοινωνίας.

Παράλληλα, το ίδιο το ΝΑΤΟ, αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ήδη σύνθετες υβριδικές στρατηγικές -περιλαμβανομένης πολιτικής παρέμβασης, κακόβουλων δράσεων στον κυβερνοχώρο, οικονομικής πίεσης, επιρροής και υπονόμευσης- ως μέρος της προσέγγισής της για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, όπως μεταδίδει το BBC.