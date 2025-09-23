Η Έρικα Κερκ, σύζυγος του δολοφονημένου συντηρητικού σχολιαστή και ιδρυτή του οργανισμού Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή πορεία πριν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό ως η σύντροφός του, τόσο στη ζωή όσο και στην πολιτική δράση.

Στέφθηκε «Miss Arizona» το 2012, ήταν μπασκετμπολίστρια σε επίπεδο NCAA, ενώ σήμερα είναι μητέρα δύο παιδιών, podcaster, επιχειρηματίας και αφοσιωμένη χριστιανή.

Η ίδια, συγκλονισμένη από τη δολοφονία του συζύγου της, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με δηλώσεις του, τη βρήκε «απολύτως συντετριμμένη».

Η Έρικα τότε και τώρα

Η Έρικα Κερκ μεγάλωσε στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα από τη μητέρα της, καθώς οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μικρή. Ο παππούς της ήταν μετανάστης από τη Σουηδία. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και συνεχίζει σήμερα τις σπουδές της, ακολουθώντας διδακτορικό στη «Χριστιανική Ηγεσία και τις Βιβλικές Σπουδές», σύμφωνα με το KBTX.

Πριν παντρευτεί τον Τσάρλι, ήταν παίκτρια γυναικείου μπάσκετ στο NCAA, ενώ παράλληλα διακρίθηκε στον χώρο των καλλιστείων, όπου αναδείχθηκε «Miss Arizona» το 2012.

“You were never meant to audition for your own worth.” – Erika Lane Kirk is an American businesswoman, CEO of Turning Point USA and a podcaster. She won Miss Arizona USA in 2012. She founded the charity Everyday Heroes Like You and hosts the Midweek Rise Up podcast. pic.twitter.com/qCqs1gaaWk — Lana Claudine 🏙🌴🌊✨💔 (@lanaclaudine) September 21, 2025

Σήμερα διατηρεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό, χριστιανικό podcast και εταιρεία ένδυσης με θρησκευτικό χαρακτήρα.

Πώς γνωρίστηκαν η Έρικα και ο Τσάρλι

Η Έρικα και ο Τσάρλι Κερκ γνωρίστηκαν πριν από έξι χρόνια και αρραβωνιάστηκαν δύο χρόνια μετά τη γνωριμία τους. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο επί τέσσερα χρόνια και απέκτησε δύο παιδιά: μία κόρη 3 ετών και έναν γιο που σήμερα είναι 1 έτους.

Το κοινό τους πάθος για το μπάσκετ αποτέλεσε βασικό στοιχείο στη σχέση τους, με τον Κερκ να αναφέρεται συχνά στο ΝΒΑ, ακόμα και σε πιο ανεπίσημες συζητήσεις με φίλους ή οπαδούς του.

Η ίδια έχει δηλώσει δημόσια ότι η πίστη της και ο γάμος της είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της ζωής της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε πει: «Αγαπώ το να υποτάσσομαι στον Τσάρλι, γιατί είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Ο τρόπος που με αγαπά με κάνει να θέλω να τον ακολουθώ».

Η σχέση τους, όμως, δεν περιορίστηκε στην οικογένεια. Η Έρικα ήταν συχνά στο πλευρό του συζύγου της στις δημόσιες εμφανίσεις του, καθώς ο Κερκ ταξίδευε σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ για να προωθήσει τις συντηρητικές του ιδέες – συχνά αντιμετωπίζοντας έντονες αντιδράσεις από φοιτητές.

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast της, η Έρικα Κερκ αποκάλυψε: «Ο σύζυγός μου βρίσκεται σε πανεπιστημιουπόλεις, προσπαθώντας να πει την αλήθεια, ενώ φοιτητές ουρλιάζουν εναντίον του. Είναι απόλυτα ήρεμος. Εγώ δεν θα ήμουν. Γι’ αυτό αποφεύγω να πηγαίνω. Είμαι υπερβολικά προστατευτική απέναντί του».

Μαζί μέχρι το τέλος

Παρά τις απειλές και τις δυσκολίες, η Έρικα Κερκ είχε επιλέξει να παραμείνει στο πλευρό του Τσάρλι μέχρι τέλους: «Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει μας εκθέτει. Αλλά το αποφασίσαμε μαζί. Θα τον ακολουθούσα οπουδήποτε».

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και οργή στους πολιτικούς και κοινωνικούς κύκλους των ΗΠΑ, ενώ η σύζυγός του, παρά τον πόνο, παραμένει σύμβολο πίστης, αφοσίωσης και δύναμης.