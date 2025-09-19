Το υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας στη Λισαβόνα ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αύριο Κυριακή.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας