Ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε την Πέμπτη, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, την απόφασή του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον «καλύτερο τρόπο να απομονωθεί η Χαμάς», ενώ ταυτόχρονα επέκρινε έντονα για ακόμη μια φορά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «καταστρέφει τελείως την αξιοπιστία» του Ισραήλ.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι απλά η απόφαση να επισημάνουμε τη νόμιμη προοπτική του παλαιστινιακού λαού, και ότι αυτό που υφίσταται σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Channel 12.

Μίλησε για τον σκοπό του σχεδίου του, το οποίο θα συνοδεύσει την επίσημη ανακοίνωσή του τη Δευτέρα στον ΟΗΕ, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια «διαδικασία» που αποσκοπεί στο να «ενεργοποιήσει μια σειρά από νέες συμπεριφορές και νέες δεσμεύσεις». Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήδη υιοθέτησε αυτό το σχέδιο με ευρεία πλειοψηφία, γεγονός που αποκλείει σαφώς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από οποιαδήποτε μελλοντική διακυβέρνηση.

«Επομένως, η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομονωθεί η Χαμάς», η οποία δεν θέλει μια λύση δύο κρατών, αλλά θέλει να «σας καταστρέψει», εξήγησε στην ισραηλινή τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η απόφαση του οποίου δέχεται έντονες επικρίσεις από τις ισραηλινές αρχές «η προσέγγιση της κυβέρνησής σας, μερικών υπουργών κυρίως, είναι να καταστρέψει την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών».

«Υπήρχε επιτακτική ανάγκη» ιδιαίτερα λόγω των απειλών προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, «ήταν η τελευταία ευκαιρία προτού η πρόταση της λύσης των δύο κρατών καταστεί εντελώς αδύνατη», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε από το Channel 12, ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχτηκε επίσης ότι είχε «προτείνει να μεταβεί» στο Ισραήλ πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την προσεχή εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για να εξηγήσει τη θέση του προτού οι ισραηλινές αρχές αρνηθούν την επίσκεψη αυτή. Πρόσθεσε ότι θέλει να συνεχίζει να «εργάζεται» μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο «σέβεται».

Ωστόσο, ο Μακρόν θεωρεί ότι το Ισραήλ «καταστρέφει τελείως» την «εικόνα και την αξιοπιστία του» στην παγκόσμια κοινή γνώμη λόγω των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα.

«Το Ισραήλ πέτυχε μοναδικά αποτελέσματα στο θέμα της ασφάλειας», «αλλά η διεξαγωγή αυτού του είδους επιχειρήσεων στη Γάζα είναι εντελώς αντιπαραγωγική και, πρέπει να πω, είναι μια αποτυχία», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, για να «σπάσει ο φαύλος κύκλος, η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, να διαλυθεί», αλλά «η στρατιωτική προσέγγιση δεν αρκεί».

Ο Μακρόν, ο οποίος επέμεινε ότι δεν λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις για λόγους εσωτερικής πολιτικής, αποδοκίμασε το γεγονός ότι «οι γαλλικές θέσεις διαστρεβλώνονται». «Αυτό όχι μόνο μας δυσαρεστεί, αλλά και μας θυμώνει», τόνισε.

Άφησε να πλανάται η απειλή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ εάν η νέα φάση της επίθεσης στη Γάζα, «ένα τεράστιο λάθος», συνεχιστεί.

Τέλος, όσον αφορά τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε ότι «δεν είναι υπέρ του μποϊκοτάζ» γενικότερα.

Πηγή: ΑΠΕ