Η Βρετανία αναμένεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας The Times την Τετάρτη.

Η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, φέρεται να ανέβαλε την ανακοίνωση, φοβούμενος ότι θα επισκίαζε την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η ανακοίνωση του Στάρμερ θα προηγηθεί της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Διαφορετικές θέσεις ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασίλειου για την επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού στη Γάζα

Η Times επισήμανε τις διαφοροποιήσεις στις αντιδράσεις Λονδίνου και Ουάσινγκτον σχετικά με την εισβολή στη Γάζα.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε την επιχείρηση «εντελώς απερίσκεπτη και αποτρόπαια».

«Το μόνο που θα προκαλέσει είναι περισσότερο αιματοκύλισμα, θα σκοτώσει αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους», πρόσθεσε.

Αντίθετα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σημείωσε ότι η επιχείρηση θα δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Στην πραγματικότητα καθιστά πιο δύσκολη τη διαπραγμάτευση… γιατί δίνει θάρρος σε αυτές τις ομάδες [τη Χαμάς]», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ισραηλινή «αντίδραση σε αυτές τις κινήσεις».