Το παλαιστινιακό κράτος πρόκειται να αναγνωριστεί από το Λουξεμβούργο την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έπειτα από ανακοίνωσή του.

Κατά την άφιξή του σήμερα σε συνεδρίαση της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, επιβεβαίωσε τις δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός, Λικ Φρίντεν, έπειτα από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση με τα μέλη της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο Μπετέλ και ο Φρίντεν επέκριναν τόσο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και τη Χαμάς, κατηγορώντας τους ότι είναι αντίθετοι στη λύση των δύο κρατών.

Παρ’ όλα αυτά «είμαστε πεπεισμένοι ότι η λύση των δύο κρατών μπορεί να φέρει βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή», τόνισε ο Φρίντεν.

«Αυτό δεν θα γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη», αλλά υπάρχει ένα κίνημα που καταδεικνύει ότι αυτή η λύση «εξακολουθεί να είναι επίκαιρη», εκτίμησε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου.

«Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου σκοπεύει να συνταχθεί με εκείνους που θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης (…) την επόμενη εβδομάδα», κατέληξε.

Μετά τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, που συνέταξαν το σχετικό κείμενο, πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η διαδικασία θεωρείται μέσο για την άσκηση επιπλέον πίεσης στο Ισραήλ προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτή η «διακήρυξη της Νέας Υόρκης», την οποία στηρίζει ήδη η πλειοψηφία των χωρών μελών του ΟΗΕ, ζητά επίσης «τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και «τη δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, βασισμένη στην πραγματική εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Τη διακήρυξη απορρίπτουν τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ