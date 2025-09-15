Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Χαμάς έχει μεταφέρει τους Ισραηλινούς ομήρους από υπόγεια καταφύγια, υπογραμμίζοντας ότι η οργάνωση σχεδιάζει να τους χρησιμοποιήσει ως «ανθρώπινες ασπίδες».

«Μόλις διάβασα μια είδηση ότι η Χαμάς μετέφερε τους ομήρους σε υπεράνω του εδάφους καταφύγια για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ανθρώπινη θηριωδία».