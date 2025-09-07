Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, βρίσκεται στο Arthur Ashe για να παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών του US Open μεταξύ του Γιανίκ Σίνερ και του Κάρλος Αλκαράθ.

Παρά το γεγονός ότι η προσέλευση των θεατών δεν ήταν και τόσο εύκολη λόγω των καιρικών συνθηκών, ο Τραμπ ήταν από νωρίς και όταν έγινε αντιληπτός από τους θεατές άρχισε να τους χαιρετά.