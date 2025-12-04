Οι κινητοποιήσεις στον αγροτικό κόσμο κλιμακώνονται, με τα μπλόκα να ενισχύονται και νέους κλάδους να προστίθενται στο κύμα διαμαρτυρίας.

Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών της Μακεδονίας συγκεντρώθηκαν στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, παρατάσσοντας τις νεκροφόρες τους πριν κατευθυνθούν στα Μάλγαρα. Εκεί θα ενωθούν με τους αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους, αλλά και αναδεικνύοντας τα δικά τους επαγγελματικά προβλήματα, που τους ωθούν κι αυτούς στον δρόμο των κινητοποιήσεων.

«Οι λειτουργοί γραφείων τελετών θέτουν πολύ σημαντικά ζητήματα», όπως είπε -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος, Νέστωρ Νικολόπουλος. Στα θέματα που θίγουν, είναι ότι τα γραφεία τελετών ζητούν να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση αυτών των γραφείων, καθώς σήμερα βασίζονται σε ένα πλαίσιο του 1967. Επίσης, ζητούν να αδειοδοτηθούν οι ψυκτικοί θάλαμοι που έχουν, γιατί αυτή η διαδικασία βρίσκεται στον «αέρα». Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί σχολή επαγγελμάτων κηδείας, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφέρουν ότι έχουν στείλει υπόμνημα στον πρωθυπουργό εδώ και αρκετό καιρό και ζητούν να γίνει μία νομοθετική παρέμβαση. Σήμερα θα ενώσουν τη φωνή τους, όπως λένε, με τους αγρότες στο μπλόκο των διοδίων Μαλγάρων, προκειμένου να αναδειχθούν και τα δικά τους προβλήματα, αλλά και να διατρανώσουν την παρουσία τους μαζί με τους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους.