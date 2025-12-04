«Το “αφεντικό” ξαναγύρισε», είπε ο Άρης Πορτοσάλτε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του.

Ο ίδιος μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στον ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Άφησε τα πράγματα τον Σεπτέμβριο του 2023, ξεκουράστηκε για δύο χρόνια, έγραψε αυτό το βιβλίο ή αυτός που το έγραψε, ξεπατικώνοντας τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί και η Νέα Μεταπολίτευση και το ότι έκλεισε των παλιών κομμάτων είναι χρησιμοποιημένα πριν από δεκαετίες, που απεδείχθη λάθος εκ των πραγμάτων. Το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ μαζεύτηκε, ας μην χάνουμε την έννοια των λέξεων, ούτε rebranding, ούτε τίποτα. Το μαγαζί ξαναμαζεύεται, οι ίδιοι δηλαδή. Μόνο που είχε έναν τόνο με σκοπό να τους δείξει ποιος είναι το αφεντικό. (…), ότι πρέπει να φανεί ποιος είναι το αφεντικό».

«Το αν θα προσπαθήσει για όλο τον χώρο (σ.σ. της προοδευτικής αριστεράς) θα εξαρτηθεί από το ΠΑΣΟΚ, από το κατά πόσο θα νιώθει ασφάλεια ή όχι. Προσπαθώ να περιγράψω τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά μπορώ χωρίς να βάζω δική μου πινελιά. Όλο αυτό, λοιπόν, θα μας το δείξει το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο Άρης Πορτοσάλτε: «Η κυβέρνηση θέλει έναν αντίπαλο και από τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης δεν φάνηκε ότι μπορεί να είναι ο αντίπαλος που θέλει η κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει και ένας απέναντι. Αν κάποιος θέλει να κρίνει και να πει ότι η κυβέρνηση φοβάται, ας το πει, δικαίωμά του είναι».

«Ας σταθούμε λίγο στα χαρακτηριστικά του κ. Τσίπρα. Τι έγινε σε αυτά τα δύο χρόνια; Είναι ο ίδιος Τσίπρας. Ο ίδιος εχθροπαθής, ο ίδιος με αυτόν τον τόνο της απολυτότητας, ότι εμείς είμαστε εδώ και οι άλλοι είναι απέναντι. Καμία αλλαγή».