Χτισμένα στους πρόποδες του Κισσάβου, τα Αμπελάκια, το όμορφο και γραφικό χωριό της Θεσσαλίας, με τα υπέροχα αρχοντικά, καλούν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι στον χρόνο.

Το χωριό απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Ιερά Στενά των Τεμπών και 30 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, ενώ είναι γνωστό και για έναν σημαντικό ιστορικό λόγο: επί Τουρκοκρατίας, και πιο συγκεκριμένα το 1778, ιδρύθηκε και λειτούργησε με επιτυχία ο πρώτος αγροτικός συνεταιρισμός στον κόσμο.

Σήμερα η εικόνα του χωριού μοιάζει να έχει παγώσει στον χρόνο, με υπέροχα αρχοντικά και καλοδιατηρημένα κτίρια, με την χαρακτηριστική τοπική αρχιτεκτονική, να αποτελούν απτές αποδείξεις των ένδοξων στιγμών που βίωσε κάποτε το χωριό. Στα πιο σημαντικά αξιοθέατα, το φρουριακού τύπου τριώροφο αρχοντικό του Γεωργίου Μαύρου (ή Σβαρτς), που χρονολογείται από το 1787 και ξεχωρίζει για τις πολύχρωμες τοιχογραφίες, τα ξυλόγλυπτα ταβάνια και το πορσελάνινο τζάκι. Το Ελληνομουσείον– Μανιάρειος Σχολή, το σχολείο που ιδρύθηκε στο χωριό το 1749, όπου δίδαξαν οι Άνθιμος Γαζής, Ευγένιος Βούλγαρης, Νεόφυτος Δούκας και άλλοι διάσημοι Έλληνες δάσκαλοι, ανάμεσα στα όσα πρέπει να δείτε στο χωριό.

Άξιο θαυμασμού, επίσης, και το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Αμπελακίων που φιλοξενείται στο αρχοντικό Μολά, με τον επισκέπτη του χωριού να παρατηρεί την αναπαράσταση του τρόπου ζωής των κατοίκων του χωριού σε παλαιότερες εποχές. Τα Σαββατοκύριακα, το χωριό πλημμυρίζει από κόσμο που έρχεται εδώ για τις γνωστές ταβέρνες του με το καλό κρέας.

Δείτε τις φωτογραφίες