Το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, η Φαίη Σκορδά έκανε μια αποκάλυψη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, υπό τον τίτλο «Ιθάκη», βρέθηκε σε γνωστό wine bar στο κέντρο της Αθήνας. Στο ίδιο μαγαζί βρισκόταν τυχαία και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία δεν αντάλλαξαν κουβέντα.

Πιο συγκεκριμένα η παρουσιάστρια του MEGA ανέφερε: «Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο κέντρο σε ένα μαγαζί, από το οποίο πέρασα και εγώ. Εκεί καθόταν σε ένα τραπέζι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και μπήκε μέσα ο Τσίπρας, αλλά από ό,τι έμαθα, δεν ήρθαν κοντά και δεν μίλησε ο ένας στον άλλο. Ήταν τυχαία συνάντηση, ήταν σε διαφορετικά τραπέζια».

