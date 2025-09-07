Ο τελικός του US Open ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ θα γίνει παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε θέση σε ένα από τα θεωρία του Arthur Ashe.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είχε παρακολουθήσει από κοντά και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, είχε πει ότι θα είναι και στον τελικό των ανδρών του US Open και όντως είναι.

Παρά το γεγονός ότι η προσέλευση των θεατών δεν ήταν και τόσο εύκολη λόγω των καιρικών συνθηκών, ο Τραμπ ήταν από νωρίς στο Arthur Ashe και όταν έγινε αντιληπτός από τους θεατές άρχισε να τους χαιρετά.