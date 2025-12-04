Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκίνησε τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο από την Ακρόπολη και στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν αρκετές γνωστές προσωπικότητες, ανάμεσά τους και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τη δάδα τής την παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.

Αφού διένυσε την προκαθορισμένη απόσταση, η πρέσβης των ΗΠΑ παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νο 2 της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.