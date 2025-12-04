Σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανέρχονται οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί για το επίδομα θέρμανσης, η προθεσμία του οποίου εκπνέει αύριο, Παρασκευή 5/12.

Την ώρα που το ενδιαφέρον κορυφώνεται οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα σωστά βήματα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τα ποσά που θα λάβουν ανάλογα με το είδος θέρμανσης.

Σε σχετικό της ρεπορτάζ το πρωί της Πέμπτης 4/13 η ΕΡΤ παρουσίασε τα SOS της αίτησης των ενδιαφερομένων.

Προσοχή στις αιτήσεις

Πολλοί έγγαμοι δηλώνουν IBAN κατά λάθος το όνομα του άλλου συζύγου αντί του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τραπεζικό λογαριασμό: πρέπει να δηλωθεί το ΙΒΑΝ του ατόμου που κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης.

Αντίστοιχα λάθη παρατηρούνται και στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου, όπου συχνά αναγράφεται ο ΑΦΜ του άλλου συζύγου. Ωστόσο, στα εγκεκριμένα παραστατικά πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου, δηλαδή του προσώπου που έχει υποβάλει την αίτηση.

Τέλος, υπάρχει και ένας σημαντικός περιορισμός: τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για άλλα καύσιμα, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο ή καυσόξυλα.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ.

Ποσά και ημερομηνίες πληρωμών

Το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται σε 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε 350 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε 300 ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις ως εξής:

1. Προκαταβολή:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025. Η προκαταβολή ανέρχεται στο 60% του ποσού που είχε λάβει ο δικαιούχος την περίοδο 2024-2025. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ.

2. Υπόλοιπο επιδόματος:

Έως 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025, και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1.6.2025, έως και 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έως την 29η Μαΐου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026