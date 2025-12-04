Ο Όμιλος AKTOR εισέρχεται σε μια νέα φάση δυναμικής χρηματοοικονομικής ενίσχυσης και επενδυτικής εξωστρέφειας, προχωρώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς. Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2025 και σηματοδοτεί την αρχή ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου που εκτείνεται έως το 2030.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην επιχειρηματική ανάπτυξη, με έμφαση σε εξαγορές και επενδύσεις στους τομείς ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργειας και Real Estate, ενώ περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Οι στόχοι έως το 2030

Το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο (2025-2030) προβλέπει σημαντική ενίσχυση μεγέθους: οι πωλήσεις του Ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 δισ. στο τέλος της περιόδου, με EBITDA άνω των 460 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά θα προέλθουν σε μεγάλο βαθμό από δραστηριότητες πέραν της κατασκευής, στηρίζοντας τη στρατηγική πολυκλαδικής ανάπτυξης.

Ο Όμιλος AKTOR έχει προαναγγείλει αναθεώρηση του πενταετούς πλάνου ώστε να ενσωματώνει και τη νέα δραστηριότητά της στο LNG μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, η οποία αναμένεται να αποφέρει ροές εσόδων ήδη από το 2026.

Ισχυρή επίδοση στο 2025

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου προβλέπεται να φτάσει τα 1.286 εκατ. ευρώ, με EBITDA 158 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, που εντάχθηκε στον Όμιλο το τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς και μέσω της επικείμενης εξαγοράς της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ.

Κατασκευές: Πυλώνας εσόδων με 30% μερίδιο ανεκτέλεστου

Η κατασκευή παραμένει ο κεντρικός τομέας δραστηριότητας, με τον Όμιλο να εκτιμάται ότι κατέχει περίπου το 30% του ανεκτέλεστου έργων στην ελληνική αγορά. Το Β’ εξάμηνο του 2025 πρόσθεσε νέο ανεκτέλεστο ύψους 117 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται και η έγκριση εξαγοράς της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, που θα ενισχύσει τη θέση του Ομίλου στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και οπτικών ινών, μια αγορά που υπολογίζεται ότι θα κινητοποιήσει κεφάλαια άνω του 1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Επενδύσεις €1,4 δισ. στις ΑΠΕ μέχρι το 2028

Στον τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις του: €1,4 δισ. για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.300 MW έως το 2028. Στόχος είναι πωλήσεις περί τα €167 εκατ. και EBITDA €135 εκατ. έως το 2030.

Το χαρτοφυλάκιο αδειών υπό ανάπτυξη φτάνει τα 2,4 GW – 1,35 GW αφορούν αιολικά και φωτοβολταϊκά, ενώ περίπου 1 GW αφορά έργα αποθήκευσης ενέργειας. Ήδη υλοποιούνται τρεις μονάδες αποθήκευσης συνολικής ισχύος 100 MW, επένδυση άνω των €60 εκατ.

LNG: Στρατηγική είσοδος σε αναδυόμενη περιφερειακή αγορά

H νεοσύστατη ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία η AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχει ήδη εξασφαλίσει μεγάλες μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αμερικανικό LNG με τη Venture Global. Παράλληλα έχει υπογράψει 20ετείς συμβάσεις με Naftogaz, Nova Power και Transgaz.

Οι πρώτες ροές εσόδων αναμένονται από τον Δεκέμβριο του 2025 και θα λειτουργήσουν ως καταλύτης αναθεώρησης του στρατηγικού πλάνου.

ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις: 16 έργα και συμμετοχή σε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς

Η ενίσχυση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις έχει επανατοποθετήσει τον Όμιλο δυναμικά στον χώρο των ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων. Σήμερα διαθέτει συμμετοχές σε 16 έργα και συμμετέχει σε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς – από φοιτητικές εστίες και έργα περιβάλλοντος έως οδικούς άξονες και logistics.

Ο στόχος για το 2030 είναι προσαρμοσμένο EBITDA €79 εκατ. από τον συγκεκριμένο τομέα.

Facility Management: Διεθνής δραστηριότητα με μεγάλα έργα σε Κατάρ και ΗΑΕ

Ο Όμιλος έχει ενισχύσει την παρουσία του στη διαχείριση εγκαταστάσεων, μετά και την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου εταιρειών του Oceanic Group. Διαθέτει έργα Smart Cities, τη Μαρίνα Αλίμου και μεγάλες συμβάσεις με εταιρικούς πελάτες.

Στον Κόλπο συμμετέχει στη συντήρηση μετρό και τραμ στη Ντόχα, στη συντήρηση του δικτύου της Oredoo, στα μεγάλα τούνελ της πόλης, καθώς και σε έργα σε ΗΑΕ όπως συγκροτήματα κατοικιών και το Dubai Expo City. Οι πωλήσεις του κλάδου στοχεύουν τα €175 εκατ. το 2030.

Real Estate: Επενδυτικά προϊόντα νέας γενιάς

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει σε πράσινα κτίρια, τουριστικά projects και κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Ήδη λειτουργεί το «Xenodocheio Milos» στην Αθήνα, διαθέτει πράσινο κτίριο γραφείων στην Ιπποκράτους και ολοκληρώνει residences στη Μύκονο. Παράλληλα έχει εξαγοράσει έξι εταιρείες με δημοφιλείς χώρους εστίασης, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο εμπειριών και premium φιλοξενίας.

Ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό

Πάνω από το 30% των εσόδων του Ομίλου προέρχονται από το εξωτερικό, με βασική αγορά τη Ρουμανία, όπου η AKTOR προβλέπει αύξηση έργων χάρη στη θετική οικονομική πορεία της χώρας και τις χρηματοδοτήσεις του RRF.