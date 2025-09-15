Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε ακόμη έναν πύργο στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς ως τρομοκρατική βάση

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν τον πολυώροφο πύργο αλ-Γκαφρί στη Γάζα, σύμφωνα με το aljazeera. Πρόκειται για το υψηλότερο κτίριο στη Γάζα αυτήν τη στιγμή.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου το Ισραήλ είχε ενημερώσει τους κατοίκους του πύργου και των γύρω σκηνών να αποχωρήσουν.

#BREAKING Israeli army destroyed another residential tower in Gaza city, claiming it used by Hamas as a terror base pic.twitter.com/YluYWETXOX — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) September 15, 2025

استهداف برج الغفري من الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهياره بالكامل.#برج_الغفري pic.twitter.com/cluxsHCRsN — Mahmoud Dwaikat 🇵🇸 (@mahmoud_dwaikat) September 15, 2025

Ο στρατός έχει επανειλημμένα πλήξει πολυώροφα κτίρια στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επιχείρηση για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας και την απομάκρυνση του πληθυσμού περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων.