Το Ισραήλ κατέστρεψε πολλά κτίρια στην πόλη της Γάζας και τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές Αρχές του θύλακα, την ώρα που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συζητούσε για τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ συμπίπτει με μια έκτακτη σύνοδο κορυφής Αράβων και μουσουλμάνων ηγετών στο Κατάρ, πολλοί από τους οποίους διατηρούν στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, η οποία διεξάγεται σε απάντηση στο ισραηλινό πλήγμα εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα.

Την ίδια ώρα ο απολογισμός των θυμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα αυξάνεται, με δύο νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας: μία εναντίον δύο σπιτιών και μία ακόμη εναντίον σκηνής όπου διέμενε οικογένεια εκτοπισμένων.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία και εναέρια πλήγματα εναντίον διάφορων περιοχών, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τους καταυλισμούς που έχουν δημιουργήσει σε δρόμους και ανοικτούς χώρους.

Το Ισραήλ τονίζει ότι οι επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι μέρος του σχεδίου του να εξαλείψει εντελώς τη Χαμάς και έχει προειδοποιήσει τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να κατευθυνθούν προς νότο, προς μια προκαθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη.

Ωστόσο ο ΟΗΕ και πολλές χώρες καταγγέλλουν ότι οι τακτικές του Ισραήλ ισοδυναμούν με αναγκαστικό μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και ότι οι συνθήκες διαβίωσης στην ανθρωπιστική ζώνη είναι δεινές.

«Ξέρετε τι είναι εκτοπισμός; Είναι να βγάζουν την ψυχή από το σώμα σου, είναι ταπείνωση και μια άλλη μορφή θανάτου», κατήγγειλε η 50χρονη Γκάντα, μητέρα πέντε παιδιών από τη συνοικία Σάμπρα στην πόλη της Γάζας την οποία αρνείται να εγκαταλείψει.

«Μας λένε να πάμε νότια και πότε να πάμε, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα μας βομβαρδίσουν εκεί, οπότε ποιο το νόημα;», αναρωτήθηκε.

Ο στρατός του Ισραήλ επιχειρεί στο εσωτερικό τουλάχιστον τεσσάρων ανατολικών προαστίων της πόλης της Γάζας εδώ και εβδομάδες και έχει ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος τριών από αυτά.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ από τις 11 Αυγούστου –όταν ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τα σχέδια κατάληψης της πόλη της Γάζας- το Ισραήλ έχει καταστρέψει εκεί 1.600 κτίρια κατοικιών και 13.000 σκηνές.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Ρούμπιο και ο Νετανιάχου αναμένεται να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση μετά τις συνομιλίες που θα έχουν. Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης δείχνουν τους δύο άνδρες να αγκαλιάζονται και να κάνουν χειραψία προτού ξεκινήσουν τις συζητήσεις τους.

Χθες, Κυριακή, ο Αμερικανός υπουργός μετέβη μαζί με τον Αμερικανό πρεσβευτή στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και τον Νετανιάχου στο Τείχος των Δακρύων, το ιερότερο μέρος όπου επιτρέπεται στους Εβραίους να προσεύχονται.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν κοντινό αρχαιολογικό χώρο, όπου το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε εκσκαφές, ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο δίπλα στο Όρος του Ναού, έναν ιερό τόπο και για τους μουσουλμάνους.

Η Χαμάς κατήγγειλε ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, το οποίο οι μουσουλμάνοι αποκαλούν Τείχος αλ Μπουράκ, αποτελεί πλήγμα στην ιερότητα του τεμένους αλ Άκσα που βρίσκεται εκεί.

Η επίσκεψη ενός υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στο Τείχος των Δακρύων θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αναγνώριση από τις ΗΠΑ της κυριαρχίας του Ισραήλ επί της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε το 1967.

Η παλαιστινιακή οργάνωση επανέλαβε ότι η επίσκεψη αυτή επαναβεβαιώνει «τη μεροληψία και την πλήρη συνεργασία της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης με τα εγκλήματα της κατοχής εναντίον του λαού μας, της γης μας και των ιερών μας τόπων».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολίασε αργά χθες ότι ο Ρούμπιο είναι υπερήφανος που επισκέφθηκε τον χώρο με τον Νετανιάχου και πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή επαναβεβαιώνει πως «η Αμερική αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ