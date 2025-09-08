Αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επίθεση σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, το οποίο –σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF)– χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των IDF, η επίθεση προηγήθηκε σειράς προειδοποιήσεων προς τους αμάχους της περιοχής, ώστε να απομακρυνθούν εγκαίρως από την περιοχή.

Το κτίριο, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, φιλοξενούσε παρατηρητήρια, εξοπλισμό παρακολούθησης και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί από μαχητές της Χαμάς με στόχο την παρακολούθηση και επίθεση σε ισραηλινές μονάδες κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

Οι IDF υπογραμμίζουν ότι η επιχείρηση διεξήχθη με κατευθυνόμενα πυρομαχικά και εναέρια επιτήρηση, με στόχο τον περιορισμό των απωλειών σε άμαχο πληθυσμό.