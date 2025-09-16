Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση χθες, Δευτέρα, για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής, όπως μετέδωσε το Axios, το οποίο επικαλείται ισραηλινούς αξιωματούχους. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από εβδομάδες εντατικών ισραηλινών επιθέσεων στην πόλη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε τον στρατό τον περασμένο μήνα να καταλάβει την πόλη της Γάζας, την οποία περιγράφει ως προπύργιο της οργάνωσης Χαμάς που εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Από τότε, ο στρατός έχει πολιορκήσει τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση με εκτεταμένη καταστροφή, μαζική εκτόπιση πληθυσμού και σοβαρή έλλειψη τροφίμων και νερού, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν εδώ και εβδομάδες στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, πλησιάζοντας στο κέντρο της, όπου τον περασμένο μήνα είχαν καταφύγει περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

«Η Γάζα καίγεται», έγραψε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, σε ανάρτησή του στο X νωρίς την Τρίτη. «Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», συνέχισε.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο Κατς.

עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Κατς σχολίαζε τη χερσαία επιχείρηση.

Η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας 1.200 άτομα και αιχμαλωτίζοντας περίπου 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινές μετρήσεις. Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι 20 από τους 48 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα είναι ζωντανοί.

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς έχει σκοτώσει πάνω από 64.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ένας παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της πείνας ανέφερε ότι μέρος της περιοχής υποφέρει από λιμό. Το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίπου το 75% της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση κατά ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες που έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει ένα «πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για να δεχτεί μια συμφωνία

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχτεί μια κατάπαυση του πυρός.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες, αλλά πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: “Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή”», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σε αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνάντησε χθες, Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη νέα επίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη της Γάζας και στον δηλωμένο στόχο του για την εξάλειψη της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πόλη της Γάζας υπέστη την περασμένη νύχτα σφοδρούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν κτίρια που στέγαζαν κατοίκους.