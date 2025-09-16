Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε τη Δευτέρα σε χερσαία επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς της περιοχής και έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, καθώς η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, ενώ η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες επικεντρώθηκαν στην κατάληψη στρατηγικών θέσεων και στην αποδυνάμωση των ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή, με τις αρχές του Ισραήλ να υποστηρίζουν ότι ο στόχος τους είναι η εξουδετέρωση των απειλών από τη Χαμάς.

Από την πλευρά τους, οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν τις επιθέσεις, εκφράζοντας φόβους για τον αυξανόμενο αριθμό αθώων θυμάτων και τις ζημιές σε υποδομές. Ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί καλούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός.