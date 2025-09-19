Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν για ακόμη μία φορά βέτο σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Πέμπτη, η οποία ζητούσε άμεση και μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση δεν καταδίκαζε επαρκώς τη Χαμάς.

Τα 14 υπόλοιπα μέλη του ισχυρότερου οργάνου του ΟΗΕ ψήφισαν υπέρ της απόφασης, η οποία περιέγραφε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ως «καταστροφική» και καλούσε το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παροχή βοήθειας στους 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στην περιοχή.

«Η αντίθεση των ΗΠΑ σε αυτή την απόφαση δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν», δήλωσε η Μόργκαν Όρταγκους, ανώτερη σύμβουλος πολιτικής των ΗΠΑ, πριν από την ψηφοφορία. «Η απόφαση δεν καταδικάζει τη Χαμάς ούτε αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και δίνει λανθασμένη νομιμοποίηση σε ψευδείς αφηγήσεις που ευνοούν τη Χαμάς, οι οποίες δυστυχώς έχουν βρει απήχηση σε αυτό το συμβούλιο».

Πρόσθεσε ότι άλλα μέλη του Συμβουλίου «αγνόησαν» τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για τη «μη αποδεκτή» γλώσσα και αντίθετα υιοθέτησαν «ερμητικά μέτρα σχεδιασμένα να προκαλέσουν βέτο».

Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει περαιτέρω την απομόνωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή λόγω του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν από την ετήσια σύνοδο των ηγετών στον ΟΗΕ, όπου η Γάζα θα αποτελέσει σημαντικό θέμα και αναμένεται ότι μεγάλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Πρόκειται για ένα κατά βάση συμβολικό βήμα, το οποίο αντιτίθεται έντονα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, διαιρώντας την κυβέρνηση Τραμπ από συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η τελευταία απόφαση συνδέει την εκεχειρία με την απελευθέρωση ομήρων

Η απόφαση, που συντάχθηκε από τα 10 εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου που υπηρετούν διετείς θητείες, προχωρά περισσότερο από προηγούμενες εκδοχές για να αναδείξει αυτό που χαρακτηρίζει «όλο και πιο βαθύ πόνο» των Παλαιστινίων πολιτών.

«Μπορώ να καταλάβω την οργή, την απογοήτευση και την αποτυχία του παλαιστινιακού λαού που ίσως παρακολουθεί αυτή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ελπίζοντας ότι υπάρχει κάποια βοήθεια στο δρόμο και ότι αυτός ο εφιάλτης θα μπορούσε να τελειώσει», δήλωσε ο Ριάντ Μανσούρ, πρέσβης των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ. «Μπορώ να φανταστώ την οργή και την απογοήτευση που δεν συνέβη κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

Η Αλγερία, ένας από τους ηγέτες της απόφασης, εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά της για μια ακόμη αποτυχημένη ενέργεια του Συμβουλίου για τη Γάζα, ζητώντας συγγνώμη από τους Παλαιστίνιους για το ότι δεν έκαναν αρκετά για να σώσουν τις ζωές των αμάχων.

Παρά την αποτυχία της απόφασης, ο πρέσβης της Αλγερίας στον ΟΗΕ, Αμάρ Μπεντζάμα, δήλωσε: «14 θαρραλέα μέλη αυτού του Συμβουλίου Ασφαλείας ύψωσαν τη φωνή τους. Έπραξαν σύμφωνα με τη συνείδησή τους και για χάρη της διεθνούς κοινής γνώμης».

Ο πρέσβης του Πακιστάν χαρακτήρισε την ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε «σκοτεινή στιγμή».

Ο Ντάνι Ντάνον, πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, κατηγόρησε τη νέα προσπάθεια, λέγοντας ότι «δεν θα απελευθερώσει τους ομήρους και δεν θα φέρει ασφάλεια στην περιοχή».

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά τη Χαμάς και να προστατεύει τους πολίτες του, ακόμη και αν το Συμβούλιο Ασφαλείας προτιμά να κλείσει τα μάτια στον τρομοκρατία», ανέφερε σε δήλωσή του.

Τι ζητούσε η απόφαση του ΟΗΕ

Η προσπάθεια επανέλαβε τα αιτήματα προηγούμενων εκδοχών, περιλαμβάνοντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Στην αντίθεση παρόμοιων αποφάσεων από τον Νοέμβριο, οι ΗΠΑ είχαν υποστηρίξει ότι τα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της εκεχειρίας, δεν συνδέονταν άμεσα με την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων και θα ενίσχυαν μόνο τους μαχητές της Χαμάς.

Η νέα απόφαση εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» μετά από μια έκθεση που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα από την κορυφαία διεθνή αρχή για τις επισιτιστικές κρίσεις, η οποία ανέφερε ότι η Πόλη της Γάζας έχει περιέλθει σε κατάσταση λιμού και είναι πιθανό να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή χωρίς εκεχειρία και άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Συνεχίζεται η επέλαση

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν νέα χερσαία επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας. Η τελευταία ισραηλινή επιχείρηση, που ξεκίνησε την Τρίτη, κλιμακώνει περαιτέρω μια σύγκρουση που έχει ταράξει τη Μέση Ανατολή και πιθανότατα καθιστά την οποιαδήποτε εκεχειρία πιο μακρινή.

Ο ισραηλινός στρατός, που δηλώνει ότι θέλει να «καταστρέψει τις στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς», δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για την επιχείρηση, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Άλλες πρόσφατες ενέργειες του ΟΗΕ για τη Γάζα

Την ίδια ημέρα, ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, εκδίδοντας έκθεση που καλεί τη διεθνή κοινότητα να το σταματήσει και να λάβει μέτρα για την τιμωρία των υπευθύνων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ μιας λύσης δύο κρατών για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης και κάλεσε το Ισραήλ να δεσμευτεί σε παλαιστινιακό κράτος.

Το βέτο των ΗΠΑ στην απόφαση έρχεται, την ώρα περίπου οι μισοί Αμερικανοί θεωρούν ότι η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «έχει ξεπεράσει τα όρια», σύμφωνα με έρευνα του The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από τον Νοέμβριο του 2023, όταν το 40% δήλωνε ότι η στρατιωτική δράση του Ισραήλ είχε ξεπεράσει τα όρια.

Την ίδια στιγμή, οι Αμερικανοί συνολικά, ιδίως οι Ρεπουμπλικάνοι, είναι λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν ότι η διαπραγμάτευση μιας εκεχειρίας θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σε σύγκριση με λίγους μήνες πριν, όταν οι ΗΠΑ διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις για εκεχειρία με τη Χαμάς.