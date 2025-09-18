Για τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο Χ.

The military incursion and evacuation orders in northern #Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatised families into an ever-shrinking area unfit for human dignity.



The injured and people with disabilities cannot move to safety, which puts their lives in grave… pic.twitter.com/d4WwjqWNrE — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 18, 2025

Al-Rantisi Hospital in #Gaza City was attacked yesterday while 80 patients were inside. No casualties were reported but the strikes caused panic among patients and staff. Significant damage to rooftop water tanks, electrical and communication systems, and some medical equipment… pic.twitter.com/AEcQzJsI4O — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 17, 2025

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μια επιτροπή έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Είκοσι και πλέον γνωστές οργανώσεις αρωγής απευθύνουν με κοινή ανακοίνωσή τους, έκκληση στη διεθνή κοινότητα – ενόψει των εργασιών υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα – να εντείνει τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ