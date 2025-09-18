Για τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο Χ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μια επιτροπή έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Είκοσι και πλέον γνωστές οργανώσεις αρωγής απευθύνουν με κοινή ανακοίνωσή τους, έκκληση στη διεθνή κοινότητα – ενόψει των εργασιών υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα – να εντείνει τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ