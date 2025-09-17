Ο ισραηλινός στρατός έχει μπει στην πόλη της Γάζας, στο πλαίσιο της χερσαίας επιχείρησης που ξεκίνησε χθες, Τρίτη, με τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο να βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω των social media των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF). Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει την πόλη, με προορισμό τον νότο της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των IDF, «υπό την ηγεσία της Νότιας Διοίκησης, δυνάμεις από την 98η και την 162η Μεραρχία άρχισαν να επιχειρούν στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της επιχείρησης “Gideon’s Chariots B”. Οι δυνάμεις εξοντώνουν τρομοκράτες και καταστρέφουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα».

Σημειώνεται επίσης πως «η Πολεμική Αεροπορία και οι δυνάμεις Πυροβολικού χτύπησαν πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους σε όλη την πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες, παρέχοντας υποστήριξη στις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή».

⭕️Operation Gideon’s Chariots II

IDF troops in Gaza City:



⚔️ Eliminated terrorists & dismantled terrorist sites.



💥 Struck a Hamas weapons production facility – secondary explosions were identified, confirming the presence of weapons in the facility.



✈️ IAF & Artillery Corps… — Israel Defense Forces (@IDF) September 17, 2025

Καραβάνια απελπισίας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη λειτουργία προσωρινά ενός νέου οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας. «Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ.

Ο ισραηλινός στρατός, που αυξάνει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, καλούσε μέχρι τώρα τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να το εγκαταλείψουν μέσω της παράκτιας οδού και να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει δημιουργηθεί νοτιότερα η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος του αλ Μαουάσι.

Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει σε ένα εκατομμύριο τον αριθμό των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του AFP έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς νότο, ενώ σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «περισσότεροι από 350.000» άνθρωποι την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Δεκάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά.

Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, με στόχο την εξάρθρωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ.

Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε από την πλευρά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα.

Την επιχείρηση αυτή έχουν καταδικάσει και πολλές χώρες.