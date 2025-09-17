Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες με χιλιάδες οικογένειες να προσπαθούν να διαφύγουν από την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της μεγάλης επίθεσης με στόχο την κατάληψη της πόλης.

Η 32χρονη Λίνα αλ-Μαγκρέμπι, μητέρα τριών παιδιών από τη συνοικία Σέιχ Ραντβάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της –παρά τον κίνδυνο– μέχρι που έλαβε τηλεφώνημα από Ισραηλινό αξιωματικό που της έδωσε εντολή να εκκενώσει την περιοχή.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της μετακίνησης και μιας σκηνής», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στο Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ (845 ευρώ) για τη μεταφορά. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, την οποία περιέγραψε ως το τελευταίο σημαντικό προπύργιο της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός όρισε τον παραλιακό δρόμο al-Rashid ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για να εκκενώσουν την περιοχή. Ατελείωτες ήταν οι ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών και μεγάλες οι καθυστερήσεις, με οικογένειες να εγκλωβίζονται στην άκρη του δρόμου, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν από πάνω.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας. «Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ. «Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει ευρεία διεθνή καταδίκη, μεταξύ άλλων από τον επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών. Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper, χαρακτήρισε την επίθεση «απόλυτα απερίσκεπτη και αποτρόπαια», λέγοντας ότι «θα φέρει μόνο περισσότερο αίμα, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους ομήρους».

Και η καναδική διπλωματία καταδίκασε χθες Τρίτη τη χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς τη «φρικιαστική». Η επίθεση «χειροτερεύει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε. «Ο Καναδάς στέκει στο πλευρό διεθνών εταίρων του και προτρέπει να υπάρξει άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς και απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να υποστηρίζει σιωπηρά την επιχείρηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν ένα διαπραγματευτικό τέλος στον πόλεμο, αλλά ότι «μερικές φορές, όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα βαρβάρων, όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό».

Η εντατικοποίηση της επίθεσης του Ισραήλ ήρθε την ώρα που μια επιτροπή έρευνας των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε την Τρίτη μια έκθεση που αναφέρει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση.

Η 38χρονη Νιβίν Ιμάντ αλ-Ντιν, μητέρα πέντε παιδιών, είπε ότι έφυγε προς το νότο μετά τη ρίψη φυλλαδίων εκκένωσης από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στη γειτονιά της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι τους. «Δεν μπόρεσα να πάρω τα έπιπλα μαζί μου, επειδή δεν μπορούσα να αντέξω το κόστος ενός μεγάλου φορτηγού», εξήγησε. «Το να αφήσω τα πάντα πίσω μου ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ».

Το κόστος της μετακίνησης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (725 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται περίπου 4.000 σέκελ (965 ευρώ). Με τις περισσότερες οικογένειες να έχουν στερηθεί το εισόδημά τους από την αρχή του πολέμου, ορισμένες αναγκάζονται να περπατήσουν χιλιόμετρα ή να παραμείνουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια σειρά από σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε όλη την πόλη της Γάζας, με βομβαρδισμούς στην κεντρική συνοικία al-Daraj, στο προσφυγικό στρατόπεδο Beach στα δυτικά και στο Sheikh Radwan στα βόρεια.

Οι επιθέσεις συνοδεύονταν από πυροβολισμούς πυροβολικού, πυροβολισμούς από drones και δραστηριότητα ελικοπτέρων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι προχωρούν «σταδιακά» στην πόλη της Γάζας ως μέρος της «επόμενης φάσης» της επίθεσής τους.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τις νυχτερινές επιθέσεις ως «κόλαση».