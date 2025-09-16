Το Ισραήλ ξεκίνησε την Τρίτη τη χερσαία του επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, μιας πόλης που είναι ήδη ερείπια έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειπαν ακόμα και σήμερα την πόλη με οχήματα γεμάτα στρώματα και άλλα υπάρχοντά τους, φράζοντας από την κίνηση την παραλιακή λεωφόρο.

Η επιχείρηση στη μεγαλύτερη παλαιστινιακή πόλη κλιμάκωσε μια σύγκρουση που έχει ταράξει τη Μέση Ανατολή και πιθανώς απέκλεισε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς. Ο στρατός δεν προσέφερε χρονοδιάγραμμα για την επίθεση που στοχεύει να συντρίψει την ικανότητα της ισλαμιστικής ομάδας να πολεμήσει, αλλά τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης υπέδειξαν ότι θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

«Η Γάζα καίγεται», δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς καθώς ξεκινούσε η επιχείρηση. Ο IDF σφυροκόπησε αεροπορικά την πόλη, και τα στρατεύματα άρχισαν να κινούνται από τα περίχωρα μετά από εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών.

Η επίθεση ξεκίνησε την ίδια μέρα που ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε την κατηγορία, αποκαλώντας την έκθεση «παραμορφωμένη και ψευδή». Μια γυναίκα, η Σάουντ αλ-Σακάνι, είπε ότι η κόρη της, ο γαμπρός της και τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε χτύπημα που ισοπέδωσε το σπίτι τους με περίπου 40 άτομα μέσα. «Μια ολόκληρη οικογένεια!» φώναξε, κλαίγοντας πάνω από τα σώματά τους στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σίφα. «Πολλοί είναι ακόμα κάτω από τα συντρίμμια».

Σε μια σύντομη επίσκεψη στην περιοχή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι υπάρχει «πολύ σύντομο χρονικό παράθυρο στο οποίο μπορεί να συμβεί μια συμφωνία» για να τελειώσει ο πόλεμος. Εν τω μεταξύ, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ενεργοποίησε τις σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ. Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε το βλήμα, το οποίο εκτοξεύθηκε αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην πόλη-λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη που κατέχουν οι αντάρτες.

Οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει τακτικά drones και πυραύλους στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους. Η συντριπτική πλειονότητα έχει αναχαιτιστεί ή έχει προσγειωθεί σε ανοιχτές περιοχές χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές. Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει κύματα αντιποινών στην Υεμένη.

Οι Παλαιστίνιοι φεύγουν από την πόλη της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές μεγάλης κλίμακας επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκαλώντας μαζική εκτόπιση και βαριά καταστροφή. Αυτή τη φορά, το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της πόλης, η οποία σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες υφίσταται λιμό. Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τις στρατιωτικές οδηγίες, είπε ότι η «κύρια φάση» της επιχείρησης της πόλης της Γάζας είχε αρχίσει και τα στρατεύματα είχαν αρχίσει να κινούνται.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι υπάρχουν 2.000 έως 3.000 στρατιώτες της Χαμάς που έμειναν στην πόλη της Γάζας, καθώς και τούνελ που χρησιμοποιούνται από την ομάδα. Οι στρατιωτικές ικανότητες της Χαμάς έχουν μειωθεί δραστικά σε σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Τώρα πραγματοποιεί κυρίως επιθέσεις ανταρτικού στυλ, με μικρές ομάδες μαχητών να τοποθετούν εκρηκτικά ή επιτίθενται σε στρατιωτικά φυλάκια πριν εξαφανιστούν.

Ο Ισμαήλ Ζαϊντάχ, 39 ετών, είπε ότι έφυγε από το σπίτι του στη γειτονιά Σέιχ Ραντουάν της πόλης της Γάζας σε μια περιοχή κοντά στον παράκτιο δρόμο. Είπε ότι φορτηγά που μεταφέρουν ανθρώπους νότια σε μια ισραηλινή καθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη χρεώνουν περίπου 1.000 δολάρια, ακόμη και καθώς πολλές οικογένειες στην πόλη της Γάζας πεινούν.

«Φύγαμε χωρίς τίποτα άλλο παρά μερικά κομμάτια ρουχισμού. Οι άνθρωποι στήνουν τις σκηνές τους στη δυτική πόλη της Γάζας, και κοιμούνται ανάμεσα σε ανθρώπινα απόβλητα επειδή δεν υπάρχει μέρος να πάνε», είπε. Εκτιμάται ότι 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζούσαν στην περιοχή της πόλης της Γάζας πριν αρχίσουν οι προειδοποιήσεις εκκένωσης πριν από την επίθεση, και ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 350.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη.

Μια εκτίμηση του ΟΗΕ τη Δευτέρα είπε ότι πάνω από 220.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από τη βόρεια Γάζα τον τελευταίο μήνα. Αλλά εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν μείνει πίσω.

Τουλάχιστον 69 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη

Παλαιστίνιοι κάτοικοι ανέφεραν βαριά χτυπήματα σε όλη την πόλη της Γάζας το πρωί της Τρίτης, με νοσοκομεία στην πόλη να αναφέρουν τουλάχιστον 69 θανάτους. «Μια πολύ δύσκολη νύχτα στη Γάζα», είπε στο Associated Press ο Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα. «Ο βομβαρδισμός δεν σταμάτησε ούτε για μια στιγμή».

Οικογένειες ομήρων παρακαλούν τον Νετανιάχου να σταματήσει την επιχείρηση

Τη νύχτα, οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρακαλώντας τον να σταματήσει την επίθεση.

«Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή να βομβαρδίσουν το παιδί μου», είπε η Άνατ Άνγκραστ, της οποίας ο γιος κρατείται στη Γάζα. «Ξέρει ότι ο Μάταν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω της επιχείρησης της Γάζας, ωστόσο αποφάσισε να τον βομβαρδίσει μέχρι θανάτου. Είναι ο μόνος που θα αποφασίσει αν ο Μάταν θα ζήσει ή θα πεθάνει».

Το Ισραήλ πιστεύει ότι περίπου 20 από τους ομήρους είναι ζωντανοί. Η Χαμάς έχει πει ότι θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους αιχμαλώτους μόνο σε αντάλλαγμα για Παλαιστινίους κρατούμενους, μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και μια ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.

Σε επίσκεψη στο Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο υπέδειξε ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη χρόνος για διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου. «Σε κάποιο σημείο, αυτό πρέπει να τελειώσει. Σε κάποιο σημείο, η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, και ελπίζουμε ότι μπορεί να συμβεί μέσω διαπραγμάτευσης», είπε. «Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος, δυστυχώς, τελειώνει».

Συνέχισε στο Κατάρ, όπου συναντήθηκε με τον κυβερνώντα εμίρη του. Το Κατάρ είναι εξοργισμένο από ένα ισραηλινό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα που σκότωσε πέντε μέλη της Χαμάς και έναν τοπικό αξιωματούχο ασφαλείας. Ο Ρούμπιο ευχαρίστησε το Κατάρ, το οποίο έχει υπάρξει βασικός διαπραγματευτής στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός. Αραβικά και μουσουλμανικά έθνη καταδίκασαν το χτύπημα σε μια σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα, αλλά δεν έφτασαν σε καμία μεγάλη δράση που να στοχεύει το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος κλιμακώνει τη ρητορική της κατά του Ισραήλ

Η Αίγυπτος, η οποία έχει συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες και έχει επίσης υπηρετήσει ως διαμεσολαβητής στον πόλεμο, φαίνεται να χάνει την υπομονή της.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ-Φατάχ ελ-Σίσι, περιέγραψε το Ισραήλ ως «εχθρό» σε μια φλογερή ομιλία στη σύνοδο κορυφής του Κατάρ τη Δευτέρα. Ήταν η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος ηγέτης χρησιμοποίησε τον όρο από τότε που οι δύο χώρες εγκαθίδρυσαν διπλωματικούς δεσμούς το 1979.

Η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβική χώρα που εγκαθίδρυσε δεσμούς με το Ισραήλ, και η συνθήκη ειρήνης τους θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη σταθερότητα στην ασταθή περιοχή.