Η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας «θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Επιτροπής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρλ Ελ Ανούνι δήλωσε: «Η ΕΕ έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην εντείνει τη στρατιωτική επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας. Η στρατιωτική επέμβαση θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς. Έχουμε, επίσης, καταστήσει σαφές ότι αυτό θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων. Είναι καιρός να σπάσουμε τον κύκλο της καταστροφής και του πόνου και αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα.»

Πηγή: ΑΠΕ