Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα βόρεια τμήματα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ επιβεβαίωσε πως ξεκίνησε το νέο στάδιο της χερσαίας επιχείρησής του.

Σε φωτογραφίες έχουν καταγραφεί οι Παλαιστίνιοι να φεύγουν μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους προς τα νότια, κατά μήκος της παραλιακής οδού, ενόψει της επέκτασης της ισραηλινής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας.

Με τα πόδια, με ζώα ή σε οχήματα τύπου τρακτέρ, άνθρωποι κουβαλούν ρούχα, στρώματα, έπιπλα και βασικά είδη ανάγκης, φορτωμένοι και οι ίδιοι μαζί με τα παιδιά τους πάνω στα μέσα μεταφοράς.

Η Γάζα βιώνει τον μεγαλύτερο μαζικό εκτοπισμό από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης τον περασμένο μήνα, με χιλιάδες οικογένειες να προσπαθούν να κινηθούν νότια, υπό συνεχή βομβαρδισμό, έγραψε το BBC.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μοναδική επιτρεπόμενη διαδρομή διαφυγής, όμως οι μαρτυρίες μιλούν για ατελείωτες ουρές, μποτιλιαρίσματα και οικογένειες που παραμένουν εγκλωβισμένες στον δρόμο ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να πληρώσω μια σκηνή», λέει στο BBC η Λίνα αλ-Μαγκρέμπι, μητέρα τριών παιδιών, που χρειάστηκε 10 ώρες και 3.500 σεκέλ (848 ευρώ) για να φτάσει στο Χαν Γιούνις.

Η Νιβίν Ιμάντ αλ-Ντιν, μητέρα πέντε παιδιών, περιγράφει πως εγκατέλειψε το σπίτι της αφού έλαβε ισραηλινά φυλλάδια εκκένωσης: «Δεν μπόρεσα να πάρω τίποτα μαζί μου. Να αφήσω τα πάντα πίσω ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου».

Το κόστος της μετακίνησης έχει εκτοξευθεί, με τις μικρές καρότσες να κοστίζουν 3.000 σεκέλ και τις σκηνές έως και 4.000. Χωρίς εισοδήματα από την αρχή του πολέμου, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος και παραμένουν εγκλωβισμένες στα σπίτια τους, αψηφώντας τον θανάσιμο κίνδυνο.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έγραψε στο Χ ότι «η Γάζα φλέγεται». «Οι IDF πλήττουν με σιδηρά πυγμή τις τρομοκρατικές υποδομές και στρατιώτες των IDF μάχονται με ανδρεία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Με δύο μεραρχίες η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας – Οι χάρτες του ισραηλινού στρατού

Δύο μεραρχίες του Ισραηλινού Στρατού (IDF), αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκίνησαν τη νύχτα διευρυμένες χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός εγκαινιάζει ένα «νέο στάδιο» της επίθεσής του εναντίον της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Τα πρώτα στάδια της επιχείρησης, με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών Β’», είχαν αρχίσει πριν από μερικές εβδομάδες με βομβαρδισμούς κατά στόχων της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και πολυώροφα κτίρια, καθώς και με χερσαίες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και σε αρκετές συνοικίες στα δυτικά της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός του Ισραήλ, φαίνεται σε χάρτη ο χώρος που αναμένεται να καλύψει η νέα επίθεση:

Σύμφωνα με τον στρατό, οι μεραρχίες 162 και 98 επεκτείνουν πλέον τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθούν από μια τρίτη, την 36η, προσθέτοντας έτσι δεκάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στην επίθεση, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε μεγάλος γύρος αεροπορικών επιδρομών στην Πόλη της Γάζας, ενώ οι δύο μεραρχίες άρχισαν να προχωρούν σε νέες περιοχές, πέραν αυτών που βρίσκονται ήδη υπό ισραηλινό έλεγχο.

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, οι χερσαίες δυνάμεις σχεδιάζεται να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και να την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξουδετέρωσης των δυνάμεων της Χαμάς εκεί, σύμφωνα με τον IDF.

Ο στρατός εκτιμά ότι στην πόλη της Γάζας βρίσκονται χιλιάδες μαχητές της Χαμάς, καθώς και περίπου 600.000 άμαχοι που δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέγεται ότι διευθύνει προσωπικά την επιχείρηση από τη Νότια Διοίκηση.

Παράλληλα με την επίθεση στην πόλη της Γάζας, ο στρατός αναφέρει ότι η 99η Μεραρχία διεξάγει αμυντικές επιχειρήσεις στη ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα, ενώ η Μεραρχία Γάζας επιχειρεί στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Κ. Φίλης για Γάζα: Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλό σενάριο

Την εκτίμησή του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το πώς δηλαδή αναμένεται να διαμορφωθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, κλήθηκε να δώσει μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων.

Ο κ. Φίλης υπογράμμισε, αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μία ακόμα κρίσιμη καμπή στο Μεσανατολικό και ευρύτερα στην περιοχή. Αν κανείς περιμένει ότι αυτή η χερσαία εισβολή θα φέρει καλά νέα στο άμεσο ή και το μεσοπρόθεσμο μέλλον, κάνει λάθος. Η ισραηλινή ηγεσία είναι τυφλωμένη αυτή τη στιγμή αφενός από το μένος που έχει προκαλέσει η 7η Οκτωβρίου του 2023 με αυτή την απάνθρωπη -και δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό μπορώ να βρω- τρομοκρατική ενέργεια που είχε γίνει από την Χαμάς και αφετέρου από τις στρατηγικές νίκες τις οποίες έχει καταφέρει η στρατιωτικού, όμως, χαρακτήρα, όχι διπλωματικού χαρακτήρα, σε βάρος των περισσότερων από τους αντιπάλους της. Επίσης, θα έλεγα, ότι είναι αποθρασυμένη από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις ενστάσεις που μπορεί να έχουν κατά καιρούς, παραμένουν ιδιαίτερα προσηλωμένες στην υποστήριξη των πολιτικών του Ισραήλ. Τώρα για μένα εδώ υπάρχει ένα δομικού χαρακτήρα λάθος από πλευράς Τραμπ, όπως και από πλευράς Ισραηλινών».

Και συμπλήρωσε: «Από πλευράς Τραμπ, το λάθος είναι ότι στηρίζει αναφανδόν το Ισραήλ ή ακόμα και εκεί που διαφωνεί, μπορεί να θυμώνει με το Νετανιάχου αλλά το ξεχνάει πολύ εύκολα. Άρα, ο Νετανιάχου είναι σαφές ότι τον χειραγωγεί. Αυτό είναι δομικό πρόβλημα για τη Μέση Ανατολή. Διότι ο Νετανιάχου έχει μια πολύ συγκεκριμένη ακραία ατζέντα. Το δεύτερο, στην περίπτωσή μας, δομικό πρόβλημα είναι ότι η ηγεσία του Ισραήλ θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει παλαιστινιακό κράτος. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καν Παλαιστίνιοι στα σημερινά τους εδάφη. Επομένως, γνωρίζουν και οι Παλαιστίνιοι ότι αν φύγουν από τη Γάζα, παρά το γεγονός ότι τους προσφέρονται κίνητρα για να το κάνουν αυτό ή και αντικίνητρα, γιατί το κίνητρο είναι να πάρουν λεφτά και να φύγουν, το αντικίνητρο είναι να μείνουν σε μια κατάσταση που είναι αβίωτη για οποιονδήποτε από εμάς-πιστεύουν λοιπόν, έτσι οι Ισραηλινοί ότι θα λύσουν το πρόβλημα ασφαλείας τους. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα μα πάρα πολύ προβληματικό για το μέλλον της περιοχής».