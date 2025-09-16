Η Ισπανία θα αποχωρήσει από τη Eurovision του 2026, αν δεν ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE ψήφισε σήμερα να αποσυρθεί από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision της ερχόμενης χρονιάς, αν συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ, ανακοινώθηκε από την RTVE.

Ο επόμενος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο. Η Eurovision είναι ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα στον κόσμο, με περισσότερους από 160 εκατομμύρια θεατές.

Ως τον Δεκέμβριο παρατάθηκε η διορία για να αποφασήσουν οι χώρες αν θα συμμετάσχουν στη Eurovision

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ξεκίνησε διαβουλεύσεις τον Ιούλιο με τους 37 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που συμμετείχαν πέρυσι, μετά από συνάντηση που φιλοξενήθηκε από το BBC στο Λονδίνο, με θέμα τις διαφορές απόψεων σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ το 2026.

Κανονικά, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να ενημερώνουν την EBU έως τον Οκτώβριο αν θα συμμετάσχουν ή όχι. Ωστόσο, φέτος η προθεσμία παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο, ώστε να υπάρχει περιθώριο για καθυστερημένες αποφάσεις αποχώρησης.

Η EBU υπογράμμισε ότι ο ρόλος της είναι να διατηρήσει τη Eurovision ως μια παγκόσμια γιορτή μουσικής, συνδεσιμότητας και διαφορετικότητας, ανεξάρτητα από τις διεθνείς συγκρούσεις.

Αρκετές σκανδιναβικές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής τραγουδιού, αλλά ταυτόχρονα κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, όπως έγραψε ο Guardian.

Eurovision 2026: Γιατί η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί αντιδράσεις

Οι δύο τελευταίοι Διαγωνισμοί Τραγουδιού της Eurovision ήταν από τους πιο αμφιλεγόμενους στην ιστορία του θεσμού -και η διοργάνωση του 2026 φαίνεται να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο.

Η παρουσία του Ισραήλ στη Eurovision έχει προκαλέσει αντιδράσεις εδώ και καιρό. Καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται για το αν θα επιστρέψει και το 2026, πολλές χώρες αφήνουν να εννοηθεί πως θα αποχωρήσουν αν παραμείνει στον διαγωνισμό. Άλλες, αντίθετα, υπερασπίζονται τη συμμετοχή του στη Eurovision, με αποτέλεσμα η διοργάνωση να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων επτά μήνες πριν διεξαχθεί.

Γιατί συμμετέχει το Ισραήλ στη Eurovision

Παρά το όνομα του θεσμού, μια χώρα δεν χρειάζεται να είναι ευρωπαϊκή για να συμμετάσχει. Πρέπει όμως να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU). Οι ισραηλινοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί είναι μέλη από τη δεκαετία του ’70 και η χώρα συμμετέχει από το 1973, με τέσσερις νίκες συνολικά. Η πιο πρόσφατη ήταν το 2018 με τη Netta και το «Toy», που έφερε τη διοργάνωση στο Τελ Αβίβ.

Πότε ξεκίνησαν οι αντιδράσεις

Αν και οι επικρίσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια, κορυφώθηκαν το 2019, όταν η Eurovision έγινε στο Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από πάνω από μια δεκαετία. Οι ενστάσεις εντάθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της κλιμάκωσης στη Γάζα, με πολλούς να ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ -όπως είχε συμβεί με τη Ρωσία το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Το 2024, αυξανόμενες φωνές ζητούσαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Η EBU τελικά το κράτησε στη διοργάνωση, οδηγώντας σε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ από το κίνημα BDS. Ορισμένοι καλλιτέχνες κάλεσαν σε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν αποχώρησαν. Μετά τον διαγωνισμό, κατατέθηκαν παράπονα για τη συμπεριφορά της ισραηλινής αποστολής.

Το 2025 η κατάσταση επαναλήφθηκε. Παρά τις αλλαγές στον κώδικα δεοντολογίας, το Ισραήλ έμεινε στη διοργάνωση. Πολλοί καλλιτέχνες και χώρες ζήτησαν ξανά τον αποκλεισμό του. Στην τελική εκδήλωση διαμαρτυρίες ξέσπασαν κατά της εκπροσώπου του Ισραήλ, Γιουβάλ Ραφαέλ. Το Ισραήλ κατέληξε στη δεύτερη θέση -στην ψηφοφορία του κοινού θα είχε κερδίσει. Ακολούθησαν αιτήματα για έλεγχο και μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ψηφοφορίας.

Ποιες χώρες απειλούν με αποχώρηση το 2026

Η Ισπανία είναι η πέμπτη χώρα που ανακοινώνει την πρόθεσή της να αποχωρήσει.

Η Σλοβενία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν αν παραμείνει το Ισραήλ. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν εκφράσει η Ισλανδία. Η Ισπανία, ως μέλος του «Big Five» -χώρες που συνεισφέρουν οικονομικά περισσότερο στην εκδήλωση (οι άλλες είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο)-, θα αποτελέσει ιδιαίτερο πλήγμα αν αποχωρήσει.