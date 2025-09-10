Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει τους τόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να χορηγήσει ένα νέο «δάνειο επανορθώσεων» στην Ουκρανία, αλλά χωρίς να αγγίξει τα ίδια τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χρειάζεται να εργαστούμε επειγόντως για μια νέα λύση για να χρηματοδοτήσουμε την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Χάρη στα έσοδα απ’ αυτά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να χορηγήσουμε στην Ουκρανία ένα δάνειο επανορθώσεων», δήλωσε αναφερόμενη στους τόκους. Όμως «δεν θα αγγίξουμε τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία», εξήγησε η φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, την οποία εκφώνησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Ο πόλεμος αυτός είναι πόλεμος της Ρωσίας. Συνεπώς, η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να πληρώσει», πρόσθεσε.

Το ύψος αυτού του «δανείου επανορθώσεων» δεν αναφέρθηκε, όμως η φον ντερ Λάιεν διευκρίνισε πως οι κίνδυνοι που συνδέονται μ’ αυτό θα πρέπει να αναληφθούν «συλλογικά» από τους 27. Όσο για την Ουκρανία, «δεν θα αποπληρώσει το δάνειο παρά μόνο όταν η Ρωσία θα έχει πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις», διαβεβαίωσε.

Τα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους στο εξωτερικό πάγωσαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Το μεγαλύτερο μέρος τους, περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται στο Βέλγιο, χώρα μέλος της ΕΕ.

Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποφασίσει, σε μια πρώτη φάση, να χρησιμοποιήσουν τους τόκους απ’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, για να χρηματοδοτήσουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Η καλύτερη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε με τις Ηνωμένες Πολιτείες την καλύτερη εμπορική συμφωνία που ήταν διαθέσιμη και εξασφάλισε στις επιχειρήσεις της ΕΕ ένα πλεονέκτημα έναντι πολλών ξένων αντιπάλων, δήλωσε επίσης σήμερα η φον ντερ Λάιεν.

«Εξασφαλίσαμε ότι η Ευρώπη πέτυχε εκεί πέρα την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Δώσαμε στις εταιρείες μας ένα σχετικό πλεονέκτημα. Επειδή μερικοί από τους άμεσους ανταγωνιστές μας αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερους δασμούς», δήλωσε στους ευρωβουλευτές η πρόεδρος της Επιτροπής.

Μέλη του Ευρωκοινοβουλίου έχουν επικρίνει τη συμφωνία, βάσει της οποίας η ΕΕ θα μειώσει τους δασμούς της, ενώ οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμό 15% στα αγαθά από την ΕΕ. Το κοινοβούλιο θα ψηφίσει μέσα στους επόμενους μήνες για την πρόταση της Επιτροπής να αρθούν ευρωπαϊκοί δασμοί σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως μερικοί ανταγωνιστές εξασφάλισαν από τις ΗΠΑ χαμηλότερους δασμούς βάσης από το 15% που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όμως η ΕΕ εξασφάλισε πως στο ποσοστό αυτό δεν θα προστεθούν προϋπάρχοντες δασμοί, αντίθετα από τους περισσότερους αντιπάλους της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε πως η ΕΕ εξάγει κάθε χρόνο στις ΗΠΑ αγαθά αξίας 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

«Η συμφωνία παρέχει κρίσιμης σημασίας σταθερότητα στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ σε μια εποχή σοβαρής παγκόσμιας ανασφάλειας. Σκεφτείτε τον αντίκτυπο ενός πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Φανταστείτε το χάος», δήλωσε.

Νέοι τρόποι μείωσης των εισαγωγών χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια νέα μέθοδο για τη μείωση των εισαγωγών χάλυβα από αντιπάλους ώστε να προστατευθούν οι εγχώριοι παραγωγοί, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Η παγκόσμια υπερπαραγωγή πιέζει τα περιθώρια κέρδους και δεν δίνει κίνητρο να πληρώσει κάποιος για να κάνει την παραγωγή του καθαρή. Αυτό δυσχεραίνει το να επενδύσει η χαλυβουργία της Ευρώπης στην απαλλαγή από τον άνθρακα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Γι’ αυτό η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο, μακροπρόθεσμο εμπορικό εργαλείο το οποίο θα διαδεχθεί τις προστασίες της χαλυβουργίας που εκπνέουν», συνέχισε.

Βάσει των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων, η ΕΕ δεν μπορεί να παρατείνει τις υφιστάμενες προστασίες της χαλυβουργίας της πέραν του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η Κομισιόν είχε προηγουμένως δηλώσει πως θα προτείνει νέα μέτρα μέχρι το τέλος του τρίτου φετινού τριμήνου.

Πηγή: ΑΠΕ