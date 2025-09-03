Η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ δήλωσε καθαρή περιουσία που φτάνει έως και τα 30 εκατομμύρια δολάρια στη νεότερη οικονομική της γνωστοποίηση — έγγραφο που κατατέθηκε λίγους μήνες αφότου η ίδια είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς ότι είναι εκατομμυριούχος «γελοίους» και «κατηγορηματικά ψευδείς».



Η γνωστοποίηση, που κατατέθηκε τον Μάιο, δείχνει ότι η βουλευτής της «Squad» και ο σύζυγός της, Τιμ Μάινετ, είδαν την καθαρή τους περιουσία να αυξάνεται περίπου κατά 3.500% σε σχέση με το 2023.



Η εκρηκτική αυτή άνοδος οφείλεται στην αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων και το οινοποιείο του συζύγου της.



Η αύξηση της περιουσίας του ζευγαριού δημοσιοποιήθηκε πρώτα από το Washington Free Beacon.



Τα οικονομικά οφέλη προήλθαν από τις δύο επιχειρήσεις του Μάινετ: ένα οινοποιείο στη Σάντα Ρόζα της Καλιφόρνια και μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα την Ουάσινγκτον.



Στην τελευταία γνωστοποίησή της, η Ομάρ αποτίμησε τα περιουσιακά στοιχεία του οινοποιείου, eStCru LLC, μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων. Στην προηγούμενη γνωστοποίηση, η αξία του είχε δηλωθεί μόλις 15.000 με 50.000 δολάρια.



Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η άνοδος της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Rose Lake Capital LLC.



Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Rose Lake Capital αποτιμήθηκε στο τέλος του 2024 μεταξύ 5 και 25 εκατ. δολαρίων. Έναν χρόνο πριν, η εταιρεία διέθετε λιγότερα από 1.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.



Αξιοσημείωτο είναι ότι το εισόδημα από την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων δηλώνεται ως «κανένα» το 2024, ενώ το προηγούμενο έτος ήταν μεταξύ 15.000 και 50.000 δολαρίων.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η Rose Lake Capital ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται 60 δισ. δολάρια σε κεφάλαια.



Η εταιρεία τονίζει ότι διαθέτει «βαθιά παγκόσμια δίκτυα, χτισμένα από δουλειά επί τόπου σε περισσότερες από 80 χώρες στους τομείς των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της τραπεζικής και της διπλωματίας».



Προσφέρει στους πελάτες της «εξειδίκευση» σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης «νομοθεσίας».



Η Ομάρ, νωρίτερα φέτος, είχε απορρίψει τις διαδικτυακές εικασίες ότι ήταν κρυφά εκατομμυριούχος, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση».



«Από τότε που εκλέχθηκα, υπάρχει μια συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη δεξιά, που ισχυρίζεται κάθε λογής ακραία πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του γελοίου ισχυρισμού ότι αξίζω εκατομμύρια δολάρια, κάτι που είναι κατηγορηματικά ψευδές», είχε δηλώσει στο Business Insider.



Η ίδια πρόσθεσε:«Είμαι μια εργαζόμενη μητέρα με φοιτητικά δάνεια. Σε αντίθεση με ορισμένους συναδέλφους μου —και όπως οι περισσότεροι Αμερικανοί— δεν είμαι εκατομμυριούχος. Ανατρέφω μια οικογένεια και διατηρώ κατοικία τόσο στη Μινεάπολη όσο και στην Ουάσινγκτον, που είναι από τις πιο ακριβές αγορές στέγασης στη χώρα».



Στη γνωστοποίηση πάντως καταγράφεται ότι η Ομάρ οφείλει έως και 100.000 δολάρια σε πιστωτικές κάρτες και φοιτητικά δάνεια.



Διαθέτει επίσης αποταμιευτικό λογαριασμό στην κοινοβουλευτική πιστωτική ένωση με ποσό 1.000 έως 15.000 δολάρια και συνταξιοδοτικό λογαριασμό 15.000 έως 50.000 δολαρίων από την εποχή που υπηρετούσε στη νομοθετική συνέλευση της Μινεσότα.