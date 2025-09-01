Περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 2.700 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύχτα στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ενώ στη χώρα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί.

Ανακοινώνοντας τον νέο απολογισμό στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, διευκρίνισε ότι 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες έχουν καταγραφεί μόνο στην επαρχία Κουνάρ.

Άλλοι 12 νεκροί και 255 τραυματίες έχουν εντοπιστεί στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού ο οποίος είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα.

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Δημοσιογράφοι του AFP ένιωσαν τις δονήσεις στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από τις γειτονικές χώρες.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Δημόσιας Υγείας, Αφγανοί δωρίζουν αίμα για τα θύματα του σεισμού

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές.