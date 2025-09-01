Περίπου 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.000 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν τη Δευτέρα, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία Radio Television Afghanistan (RTA) που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές της Καμπούλ, υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν, δήλωσαν ότι εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τον επίσημο αριθμό των θυμάτων, καθώς προσπαθούν να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

A powerful magnitude-6.0 earthquake struck eastern Afghanistan, killing over 500 people, injuring thousands, and flattening villages in Kunar and Nangarhar, as rescue operations face difficult conditions.https://t.co/petG94FePw — Khaama Press (KP) (@khaama) September 1, 2025

Προηγουμένως, η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κουνάρ ανέφερε σε δήλωσή της ότι τουλάχιστον 250 άτομα σκοτώθηκαν και 500 άλλα τραυματίστηκαν στις περιοχές Νουρ Γουλ, Σόκι, Βατπούρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε.

Ο σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, ιδίως τις επαρχίες Κουνάρ (βορειοανατολικά) και Νανγκαρχάρ (νοτιοανατολικά), καθώς σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζήσαντες στα συντρίμμια σπιτιών.

Νωρίτερα οι πληροφορίες ανέφεραν πως τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο σε ένα χωριό. Το Υπουργείο Υγείας έσπευσε να προσθέσει πως μένουν να συγκεντρωθούν δεδομένα από άλλους τομείς στην περιοχή, όπου υπάρχουν πολλές απομακρυσμένες κοινότητες και ιστορικό καταστροφικών σεισμών και πλημμυρών.

«Ο αριθμός των θανόντων και των τραυματιών είναι υψηλός» και καθώς «η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, οι ομάδες μας παραμένουν επιτόπου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σαραφάτ Ζαμάν. Εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε εκπρόσωπος των επαρχιακών αρχών.

A 6-magnitude #earthquake struck Kunar province in eastern #Afghanistan, killing at least 250 people and injuring more than 2,000, according to @Etilaatroz.https://t.co/VxkuKakR3Q — Elyas Nawandish (@elyas_nawandish) September 1, 2025

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (USGS). Το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.