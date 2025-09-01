Υπάρχουν φόβοι ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί μετά τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ορεινή βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, ανέφεραν οι Αρχές τη Δευτέρα, καθώς οι διασώστες έψαχναν τα ερείπια των σπιτιών αναζητώντας επιζώντες.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το οποίο πρόσθεσε όμως ότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων σε μια περιοχή με διάσπαρτα χωριά που έχει μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι υψηλός, αλλά η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Sharafat Zaman.

Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Najibullah Hanif, επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της επαρχίας, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί καθώς έφταναν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι διασώστες εργάζονταν σε διάφορες περιοχές της ορεινής επαρχίας, όπου ο σεισμός χτύπησε τα μεσάνυχτα σε βάθος 10 χλμ., ισοπεδώνοντας σπίτια από λάσπη και πέτρα στα σύνορα με την περιοχή Khyber Pakhtunkhwa του Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος -8 χιλιομέτρων-, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.