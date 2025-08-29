Έντονη είναι η ανησυχία για την κατάσταση στη Μονή Σινά που τα τελευταία 24ωρα είναι έκρυθμη. Η αντίδραση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού μετά τα όσα κατήγγειλαν εναντίον του μοναχοί ήταν άμεση με τον ίδιο να τονίζει πως πρόκειται να προχωρήσει σε αγωγές.

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως», επισημαίνει στη δήλωσή του ο Ηγούμενος της Μονής.

«Σύντομα, η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό ‘υπόμνημα’», αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος όπως μεταδίδει η Καθημερινή.

Ολόκληρη η δήλωση του αρχιεπισκόπου Σινά

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Eτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.

Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα».

Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος

της».