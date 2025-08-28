Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί μετά την ταραχή στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το βράδυ της Τρίτης μοναχοί οι οποίοι εκδιώχθηκαν επιχείρησαν να επιστρέψουν, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου και των υπόλοιπων μελών της αδελφότητας που συντάχθηκαν γύρω του.

Μέσω δηλώσεων του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επεσήμανε πως κινδυνεύει η ζωή του και ζητά από την αιγυπτιακή και την ελληνική κυβέρνηση να σταθούν στο πλευρό του.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας μας αποκαταστάθηκε η τάξη στη μονή μας. Παρακαλώ τόσο την αιγυπτιακή κυβέρνηση της οποίας είμαι πολίτης και την ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου διότι κινδυνεύει η ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα επεισόδια αυτά έγιναν σε μία συγκυρία όπου χρειάζεται η ενότητα»

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 28/8 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος σημείωσε: «Υπάρχει μια αναστάτωση που έχουμε δει και σε άλλες μονές στο παρελθόν. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι γίνεται αυτό σε μια συγκυρία που θέλαμε ενότητα. Βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαπραγμάτευση με τις αιγυπτιακές αρχές και η ελληνική κυβέρνηση και το τελευταίο που χρειάζεται είναι να έχουμε έναν πονοκέφαλο σχετικά με το ποιος εκπροσωπεί τη μονή».

«Επειδή στην πραγματικότητα βρισκόμαστε σε μια δικαστική ακόμα διαδικασία, δηλαδή εκκρεμεί και επόμενος βαθμός δικαστικός στην Αίγυπτο, φανταστείτε η άλλη πλευρά που αμφισβητεί τα δικαιώματα της νομής να έχει ένα ακόμα επιχείρημα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της δομής στην Αίγυπτο δεν είναι νομιμοποιημένος» σχολίασε κλείνοντας.