Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, μετά την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να προχωρήσει στην έξωση των μοναχών που κατηγορούνται για «πραξικόπημα».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος επισημαίνει ότι απεκαταστάθη η κανονική τάξη στη Μονή Σινά με την εκδίωξη των στασιαστών. Ωστόσο όπως επισημαίνει ο ίδιος, απευθύνει έκκληση γιατί «κινδυνεύει η ζωή μου».

«Με την βοήθεια της Αγία Αικατερίνης και της Παναγίας μας που εορτάζομεν αύριο με το Παλαιό απεκατεστάθη η τάξη στην Μονή μας», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος.

Η κρίση στη Μονή Σινά εξελίσσεται σε ζήτημα με σοβαρές θρησκευτικές, θεσμικές και διπλωματικές προεκτάσεις, δεδομένης της ιστορικής σημασίας του μοναστηριού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, εκείνος παρέμενε και παραμένει εντός της Μονής, ενώ οι στασιαστές καλούσαν συνεχώς οπαδούς και επιχειρούσαν με φωνές και πιέσεις να μπουν ξανά στο μοναστήρι και σημείωναν ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, παρότι είχε παρουσία κοντά στον χώρο, δεν είχε παρέμβει για να τους απομακρύνει.