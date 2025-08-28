Ένας 22χρονος Youtuber στην Ινδία βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε από έναν καταρράκτη ενώ προσπαθούσε να δημιουργήσει υλικό για το κανάλι του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Σαγκάρ Τουντού επισκέφθηκε τον καταρράκτη Ντουντούμα στην περιοχή Κοραπούτ το Σάββατο, για να γυρίσει ένα βίντεο με drone, όταν συνέβη το δυστύχημα. Το νερό τον παρέσυρε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και, παρότι προσπαθούσε να κρατηθεί από έναν βράχο, το ρεύμα ήταν υπερβολικά ισχυρό.

Το ανατριχιαστικό βίντεο – το οποίο έγινε viral – δείχνει περαστικούς να προσπαθούν να του πετάξουν ένα σχοινί και να του δώσουν οδηγίες για το τι να κάνει, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τον σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι διασώστες είχαν καταφέρει να ανακτήσουν μόνο την τσάντα του που περιείχε τον εξοπλισμό του.

Το βίντεο προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις: κάποιοι εστίασαν στο μέγεθος της τραγωδίας, ενώ άλλοι επέκριναν τον Youtuber για τη ριψοκίνδυνη επιλογή του να βρεθεί σε τόσο επικίνδυνο σημείο.

22-year-old Indian YouTuber, Sagar Tudu, will never be seen on Youtube again, he was swept away by raging currents at the Duduma Waterfall in Odisha, while attempting to impress his fans for likes. pic.twitter.com/9tCC2Jk8QP — Dane (@UltraDane) August 26, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ισχυρό ρεύμα ήταν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων, που αύξησαν τη στάθμη του ποταμού, με αποτέλεσμα το φράγμα Μακχούντ να υπερχειλίσει.