Σχεδόν 80 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους μετανάστες που επέστρεφαν από το Ιράν, έχασαν τη ζωή τους χθες, Τρίτη, το βράδυ, σ’ ένα από τα πιο σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο Αφγανιστάν.

Ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούσθηκε «σφοδρά» με μια μοτοσικλέτα και ένα φορτηγό που μετέφερε καύσιμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε η αστυνομία της επαρχίας της Γκουζάρα, στο δυτικό Αφγανιστάν, στα σύνορα με το Ιράν, κατηγορώντας τον οδηγό του λεωφορείου για «υπερβολική ταχύτητα» και «αμέλεια».

Ο τελευταίος απολογισμός, που ανακοινώθηκε σήμερα από τον στρατό, κάνει λόγο για 78 νεκρούς, αφού δύο από τους τρεις επιζήσαντες του δυστυχήματος υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας εκτιμούν ότι 17 έως 19 από τα θύματα ήταν παιδιά, σύμφωνα με διάφορους προσωρινούς απολογισμούς.

Στον τόπο του δυστυχήματος, κοντά στην πόλη Χεράτ, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε, μερικές ώρες μετά το δυστύχημα, τα πλήρως απανθρακωμένα συντρίμμια του λεωφορείου, καθώς και τα σύντρίμμια των δύο άλλων οχημάτων.

«Η φωτιά ήταν μεγάλη, οι πυροσβέστες πήραν δύο ώρες για να φθάσουν», είπε στο γαλλικό Πρακτορείο ο Ακμπάρ Ταουακόλι, ένας 34χρονος αυτόπτης μάρτυρας. «Πολλοί άνθρωποι φώναζαν, αλλά δεν κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο από τα 50 μέτρα για να σώσει κάποιον».

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ετών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bakhtar.

«Όταν είδαμε ότι όλα τα πτώματα ήταν απανθρακωμένα, ότι κανένας δεν μπορούσε να σωθεί, λυπήθηκα πολύ επειδή οι περισσότεροι από τους επιβάτες του λεωφορείου ήταν παιδιά και γυναίκες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο 25χρονος Αμπντάλα.

Τα πτώματα είναι αδύνατο να αναγνωρισθούν, είπε, εκφράζοντας τη λύπη του γι’ αυτό, ο αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου Αλ-Φαρούκ, ο Μοχάμεντ Ζανάν Μοκάντας.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» της και κάλεσε τις «αρμόδιες μεταφορικές αρχές να συγκεντρώσουν γρήγορα τις πληροφορίες αναφορικά με το δυστύχημα αυτό», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον εκπρόσωπό της, τον Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε στην Καμπούλ, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από τον τόπο του δυστυχήματος, Αφγανούς οι οποίοι είχαν επιστρέψει πρόσφατα από το Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Μοχαμάντ Γιουσούφ Σαϊντί.

«Όλοι οι επιβάτες ήταν μετανάστες που είχαν επιβιβαστεί στο λεωφορείο στο Ισλάμ Καλά», μεθοριακό σταθμό στα σύνορα με το Ιράν, πρόσθεσε.

Το Ιράν έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου στους τέσσερα εκατομμύρια παράτυπους Αφγανούς μετανάστες, που βρίσκονται στο έδαφός του, για να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, συχνά σε κατάσταση έσχατης ένδειας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Πηγή: ΑΠΕ