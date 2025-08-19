Η διαδικτυακή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να ενημερωθούν οι ηγέτες των 27 κρατών για τις χθεσινές συνομιλίες στην Ουάσιγκτον και για τα επόμενα βήματα γύρω από το Ουκρανικό.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανάρτησε φωτογραφία του συμμετέχοντας στην κλήση, επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε εξέλιξη.

Ανέφερε: «Η ΕΕ στηρίζει σταθερά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Η Ουκρανία ήταν –και θα παραμείνει– στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει αμέσως να τερματίσει τη βία.»

The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.



The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.



Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που συμμετείχε στις χθεσινές συνομιλίες, δήλωσε: «Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί. Η δουλειά μας και η στενή συνεργασία συνεχίζονται.»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έδωσε επίσης ενημέρωση μετά τη συμμετοχή του στη διαδικτυακή συνάντηση της Συμμαχίας των Προθυμούντων.

Είπε: «Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ευρωπαϊκών χωρών αξιολόγησαν πολύ ρεαλιστικά τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα. Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για συνεχή στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία. Μια καλή εισαγωγή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μόλις ξεκινά.»