Δεν έχει τέλος η τραγωδία στο Τέξας, καθώς οι φονικές πλημμύρες σάρωσαν την πολιτεία και άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.

Η διεύθυνση της κατασκήνωσης θηλέων Camp Mystic ανακοίνωσε ότι 27 κατασκηνωτές και ομαδάρχες έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες στο κεντρικό Τέξας.

«Το Camp Mystic πενθεί τον θάνατο 27 κατασκηνωτών και ομαδαρχών από τις καταστροφικές πλημμύρες στον ποταμό Γκουανταλούπε», ανακοίνωσε η διεύθυνση της κατασκήνωσης.

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών οι οποίες έπληξαν την Παρασκευή, την πολιτεία Τέξας, έχει φτάσει τους 82 νεκρούς και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα συνεχίσει να γίνεται ακόμα πιο βαρύς, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές, ενώ οι ελπίδες να εντοπιστούν κάπου δέκα παιδιά, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται, σβήνουν.

Οι ξαφνικές πλημμύρες, που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, ανέβασαν κατά οκτώ μέτρα μέσα σε 45 λεπτά το επίπεδο του ποταμού πλάι στον οποίο βρισκόταν η κατασκήνωση θηλέων. Περίπου 750 παιδιά συμμετείχαν στην κατασκήνωση.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο AFP, στο οποίο φαίνεται ένας πατέρας να ψάχνει απεγνωσμένα για την 8χρονη κόρη του στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες.

🇺🇸 VIDEO: Father's desperate search for daughter missing from camp after deadly Texas flood



At the flood-ravaged site of Camp Mystic, on the Guadalupe River in Texas, Michael sifts through the debris in search of his eight-year-old daughter, who is among the 27 girls yet to be… pic.twitter.com/4BBWQarx61