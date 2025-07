Αντιδράσεις προκάλεσαν οι φονικές πλημμύρες στο Τέξας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 82 ατόμων, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ενώ συνεχίζουν να αγνούνται δεκάδες άτομα.

Τοπικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δέχθηκαν επικρίσεις μετά τις πλημμύρες, όπως μεταδίδει το Sky News, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Αξιωματούχοι δέχονται πυρά για τις προετοιμασίες για τις πλημμύρες και λόγω της ελλιπούς προειδοποίησης νωρίτερα για τους κινδύνους.

The death toll from catastrophic floods in Texas reached at least 78, including 28 children, as the search for girls missing from a summer camp continued and fears of more flooding prompted evacuations of volunteer responders https://t.co/cl8kU8XuIG pic.twitter.com/5gZybMbOJb