«Σ’ αγαπώ» ήταν τα τελευταία λόγια του Julian Ryan προς τη μητέρα του, καθώς τα νερά από την πλημμύρα κατέκλυζαν με ταχύτητα το τροχόσπιτό τους στην Kerr County του Τέξας.

Ο Ryan πήρε την απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου να σπάσει με το χέρι του ένα παράθυρο για να βοηθήσει τη μνηστή του, τα δύο μικρά παιδιά τους και τη μητέρα του να ξεφύγουν από τη φονική πλημμύρα που κατάπινε τα πάντα στο πέρασμά της. Αυτή η ύστατη ηρωική πράξη του, όμως, του κόστισε τη ζωή, καθώς το γυαλί έκοψε μια αρτηρία στο χέρι του.

Η μητέρα του τον κράτησε αγκαλιά καθώς αιμορραγούσε και ξεψυχούσε, όπως είπε η αδελφή του, Connie Salas, στο CNN. «Έφυγε σαν ήρωας», τόνισε η Salas.

Οι φονικές πλημμύρες στην Kerr County

Στις σκοτεινές ώρες πριν από την αυγή της Παρασκευής, ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου κατασκήνωσης γεμάτου με παιδιά που κοιμόντουσαν. Σε λίγες μόνο ώρες έπεσε βροχή που ισοδυναμούσε με όση πέφτει σε τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα ο κοντινός ποταμός Guadalupe να ανέβει πάνω από 6 μέτρα, παρασύροντας σπίτια, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και καμπίνες.

Όταν ανέτειλε ο ήλιος και η καταιγίδα κόπασε, αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής. Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνταν, μεταξύ αυτών πάνω από είκοσι τέσσερα κορίτσια σε θερινή κατασκήνωση, και καθώς οι ώρες περνούσαν, η ελπίδα έδινε τη θέση της στη θλίψη.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 80 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 21 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες του Τέξας, ενώ ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Το σώμα του Ryan βρέθηκε μόνο όταν τα νερά υποχώρησαν, όπως ανέφερε ο συνεργάτης του CNN, KHOU.

Θύματα από το Camp Mystic

Στο Camp Mystic, οι πλημμύρες φάνηκε να ξήλωσαν τον τοίχο ενός κτιρίου και κάλυψαν μια καμπίνα με λάσπη, ενώ τα στρώματα των κοριτσιών ήταν διάσπαρτα στο πάτωμα. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Greg Abbott, είπε ότι το camp «καταστράφηκε φρικτά» και εξέφρασε σοκ που το νερό έφτασε στην κορυφή των καμπινών.

Οι οικογένειες τουλάχιστον τεσσάρων κοριτσιών επιβεβαίωσαν στο CNN τον θάνατό τους. Είκοσι επτά κορίτσια από το Camp Mystic, μια χριστιανική κατασκήνωση για κορίτσια κοντά στον ποταμό Guadalupe, που φιλοξενεί περίπου 750 παιδιά, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η οικογένεια της 8χρονης Renee Smajstrla επιβεβαίωσε στο CNN ότι βρέθηκε νεκρή. «Είναι πραγματικά συντριπτικό», δήλωσε ο θείος της, Shawn Salta.

Η Anne Hunt δήλωσε στο CNN ότι η κόρη της, Janie Hunt, 9 ετών, «έφυγε από τη ζωή».

Επίσης, οι οικογένειες των Sarah Marsh και Lila Bonner, που είχαν χαθεί από το Camp Mystic το πρωί της Παρασκευής, επιβεβαίωσαν στο CNN ότι και οι δύο κοπέλες πέθαναν.

Η γερουσιαστής της Αλαμπάμα, Katie Britt, έγραψε στο Facebook πως ήταν «συντετριμμένη» από τον χαμό της Sarah Marsh. «Η σκέψη μας είναι με την οικογένειά της και προσευχόμαστε για αυτούς αυτή την αδιανόητη στιγμή», είπε.

Η οικογένεια Bonner ανέφερε σε δήλωση: «Πονάμε μαζί με όλους όσοι την αγάπησαν και προσευχόμαστε ασταμάτητα για να σωθούν άλλοι άνθρωποι από αυτή την τραγική απώλεια».

Αδελφές 13 και 11 ετών

Οι Blair και Brooke Harber, δύο αδελφές 13 και 11 ετών, αγνοούνταν μαζί με τους παππούδες τους κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. Ο πατέρας τους επιβεβαίωσε τελικά στο CNN τον θάνατό τους.

«Η Blair ήταν ένα ταλαντούχο παιδί με γενναιόδωρη καρδιά», είπε ο RJ Harber. «Η Brooke έλαμπε, έκανε τους ανθρώπους να γελούν και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή».

Οι γονείς τους, Charlene και Mike Harber, εξακολουθούν να αγνοούνται, αλλά πιστεύει ότι και αυτοί είναι νεκροί.

Διευθύντρια κατασκήνωσης κοριτσιών

Η Jane Ragsdale, συνιδιοκτήτρια και διευθύντρια του Heart O’ the Hills, πέθανε στις πλημμύρες. Σύμφωνα με την κατασκήνωση, ήταν η «καρδιά και η ψυχή» του χώρου και είχε «επηρεάσει αμέτρητες ζωές».

Η κατασκήνωση δεν ήταν σε λειτουργία εκείνη την περίοδο και οι περισσότεροι που βρίσκονταν εκεί «έχουν καταμετρηθεί και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο», όπως ανακοινώθηκε.

Σε βίντεο του προηγούμενου μήνα, η Ragsdale εμφανίζεται να παίζει κιθάρα και να τραγουδά με τα κορίτσια το τραγούδι «Let There Always Be A Song».

Προπονητής ποδοσφαίρου λυκείου και η σύζυγός του

Ο Reece Zunker, προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας αγοριών του λυκείου Tivy, ήταν «μέντορας, δάσκαλος και πρότυπο», όπως έγραψε η ομάδα στο Facebook. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Paula Zunker, πέθαναν στην τραγωδία των πλημμυρών. Τα παιδιά τους εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μια αγαπημένη γιαγιά

Η δρ Katheryn Eads, επίσης θύμα των πλημμυρών, «έζησε μια γεμάτη ζωή που κόπηκε πολύ νωρίς», είπε η κόρη της Victoria Eads στο CNN. «Ήταν απίστευτη σύζυγος, κόρη, μητέρα, γιαγιά και άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά παιδιά».

Η Eads είχε βοηθήσει παιδιά για να λάβουν ανάδοχη φροντίδα και συνέχισε ως ψυχολόγος και καθηγήτρια πανεπιστημίου.

«Το να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς εκείνη είναι κάτι που ποτέ δεν περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε και θα μας λείπει για πάντα», συμπληρώνει η κόρη της.

Timelapse δείχνει πόσο γρήγορα αυξήθηκε η στάθμη του νερού

Ένα timelapse, που καταγράφηκε την Παρασκευή, δείχνει πόσο γρήγορα αυξήθηκαν τα νερά κατά μήκος του ποταμού Λάνο Κίνγσλαντ του Τέξας.

Το βίντεο δείχνει τα νερά να εισρέουν και να ανεβαίνουν κατά μήκος του ποταμού σε διάστημα 30 λεπτών.