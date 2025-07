Φονικές πλημμύρες έπληξαν την Παρασκευή το Τέξας των ΗΠΑ, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 43 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο σερίφης της κομητείας Κερ.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Λάρι Λίθα έκανε λόγο για 43 νεκρούς, «28 ενήλικους και 15 παιδιά», που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη κομητεία. Σωστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων 27 κοριτσιών που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

My heart feels so heavy right now.



As of 3:30 PM on July 4th, 23 children remain missing at Camp Mystic in Hunt, Texas, along the Guadalupe River.



Please keep these kids, their families, everyone impacted by the flooding, and all the brave first responders in your prayers. pic.twitter.com/NMeykdeWL7