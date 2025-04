Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ελικοπτέρου Bell206L-4 LongRanger IV το οποίο κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον προκαλώντας τον θάνατο του CEO της Siemens Ισπανίας, Αγκουστίν Εσκομπάρ, της οικογένειάς του και του πιλότου, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε υποθέσεις με προβλήματα ασφάλειας.

Αυτό αποκαλύπτει το CNN, τονίζοντας ότι τα προβλήματα αξιοπλοΐας που είχε παρουσιάσει το ελικόπτερο, είχαν διερευνηθεί από τις ομοσπονδιακές αεροπορικές αρχές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, το 2015, ένας πιλότος της εταιρείας New York Helicopter Charter αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Νιου Τζέρσεϊ, αφού το ελικόπτερο αιωρούνταν σε ύψος 6 μέτρων για σύντομο χρονικό διάστημα. Μια πρώτη επιθεώρηση αποκάλυψε ότι ενδέχεται να είχε αφαιρεθεί διάβρωση από τμήματα του ελικοπτέρου και ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να είχαν υποστεί τέτοια παραμόρφωση ώστε να θεωρηθούν «ακατάλληλα για πτήση», σύμφωνα με επιθεωρητή της FAA εκείνη την εποχή.

Prior to yesterday's deadly chopper crash, New York Helicopter had a couple of previous incidents, including a water landing in the Hudson back in 2013. But its safety record over the past three decades has actually been good. https://t.co/eT5OrR7j4d