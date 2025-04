Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, όταν ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον και, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ABC News, υπάρχουν θύματα.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και το ένα έχει ανασυρθεί νεκρό, σύμφωνα με τη New York Post.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:15 μ.μ. (τοπική ώρα), κοντά στο Pier 40, στη διασταύρωση των οδών West Houston Street και West Street στο Μανχάταν.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.



Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.



Stay tuned for updates on this breaking story. pic.twitter.com/xU9hTlkuw9