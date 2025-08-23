Αν ψάχνετε για ένα διαφορετικό ταξίδι στο εξωτερικό, μακριά από τις ορδές των τουριστών, για ήρεμες διακοπές, αλλά να έχετε και πράγματα να δείτε και να κάνετε, τότε θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Μπρέγκεντς.

Πρόκειται για μια μικρή αλλά εντυπωσιακή πόλη, χτισμένη στις νοτιοανατολικές όχθες της λίμνης της Κωνσταντίας, που θα σας μαγέψει από την πρώτη στιγμή. Το Μπρέγκεντς είναι η πρωτεύουσα του Βόραλμπεργκ, του δυτικότερου ομόσπονδου κρατιδίου της Αυστρίας και βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Pfänder. Η πόλη είναι χωρισμένη στην Άνω και την Κάτω (Unterstadt και Oberstadt) και είναι γνωστή για τα φεστιβάλ που διοργανώνει, κυρίως το καλοκαίρι, τα μουσεία και τις γκαλερί της.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την ειδυλλιακή λίμνη της Κωνσταντίας, μια από τις πιο γραφικές λίμνες στην Ευρώπη. Εκεί βρίσκεται το κιόσκι Fischersteg χτισμένο στην προβλήτα, που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους ψαράδες της περιοχής, ενώ το 1923 από μια αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων. Στην Κάτω πόλη βρίσκεται ο ναός St. Nepomuk που χρονολογείται από το 18ο αιώνα, το Δημαρχείο που χτίστηκε το 1686 και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο χρονολογείται από το 1408.

Το μουσείο Βόραλμπεργκ κατασκευάστηκε το 1857 για να φιλοξενήσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του κράτους και ο μπαρόκ πύργος του Αγίου Μαρτίνου στην Άνω πόλη (Oberstadt) χτίστηκε μεταξύ 1599 και 1602, ως παρατηρητήριο. Ιδανική εποχή για να το επισκεφθεί κανείς είναι το καλοκαίρι που πραγματοποιούνται αρκετά φεστιβάλ, με διασημότερο το Bregenzer Festspiele, το φεστιβάλ όπερας που λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι στις όχθες της λίμνης Κωνσταντίας και είναι γνωστό για την πλωτή του σκηνή (Seebühne), η οποία είναι μοναδική στον κόσμο. Τα σκηνικά της όπερας αλλάζουν κάθε χρόνο, αποτελώντας αληθινά έργα τέχνης. Αλλά και το φθινόπωρο, καθώς η φύση που περιβάλλει το Μπρέγκεντς, γίνεται ακόμα πιο μαγευτική με τα χρώματα που τη «ντύνουν».

