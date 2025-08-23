Σοκ και βαρύ πένθος προκάλεσε στα Νέα Στύρα Ευβοίας ο αιφνίδιος θάνατος μιας 56χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της σε χώρο στάθμευσης της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, που περνούσε τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Νέα Στύρα με μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά της. Στην προσπάθειά της να βγει και να αναζητήσει βοήθεια, κατέρρευσε δίπλα στην πόρτα του οδηγού, αναφέρει το eviathema.gr.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ιατρός της περιοχής, ο οποίος έσπευσε και προσπάθησε να την επαναφέρει με πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 56χρονη κατέληξε, σκορπίζοντας θλίψη στους συγγενείς και τους αυτόπτες μάρτυρες που παρακολούθησαν την τραγωδία.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, όλα παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο από τις αρχές.